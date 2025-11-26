מקרה חמור וחריג התרחש לפני מספר ימים. בשעות הערב, נכנסו שלושה בדואים לסניף תנועת הנוער עזרא בבאר שבע ותקפו מדריכים בסניף.
ההורים של המדריכים פנו לשר בן גביר, שהעביר את פנייתם למשטרה אשר פעלה במהירות, ובאמצעות פעולות חקירה – נעצרו שלושה בדואים תושבי הנגב. עם מעצרם, החליטו במחוז הדרומי לצלמם כאשר מאחוריהם דגל ישראל, בדומה לאסירים ביטחוניים.
גורמים במשטרה ציינו: ״מדובר במקרה חמור. בפעילות זריזה של שוטרי המחוז הדרומי – נעצרו שלושה חשודים בתקיפה. נמשיך לפעול למען ביטחון תושבי העיר באר שבע והנגב״.
בסביבת השר בן גביר שיבחו את פעילות השוטרים והדגישו כי ״עם פניית המשפחות – העביר השר בן גביר את הנושא לבדיקה המשטרה״. לדבריהם, ״השר בן גביר גאה בממ״ז דרום, ניצב חיים בובליל ושוטריו שעובדים כל הזמן, וגם במקרה הנוכחי פעלו במהירות״.
