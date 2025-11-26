בפרויקט חדש, הדסה בן ארי מובילה את "בשבילם" – סדרת פודקאסטים מצולמים חדשה בערוץ "הגיבורים" של פרטנר: שיחות אינטימיות עם משפחות שכולות, אלמנות, פצועים וגיבורים על שכול, כאב והתחלות חדשות בצל המלחמה

פרטנר משיקה ערוץ טלוויזיה ייחודי המוקדש כולו לגבורה הישראלית ולזכר הנופלים. במרכזו – סדרת פודקאסטים מצולמים בהובלת היוצרת הדסה בן ארי שתיפגש עם משפחות שכולות, פצועים וגיבורים לשיחות אישיות וכנות.

קבוצת פרטנר תשיק ב-1 בדצמבר את ערוץ "הגיבורים". הערוץ, שישדר 24 שעות ביממה, ירכז תחת קורת גג אחת סרטי זיכרון, סדרות דוקומנטריות, פודקאסטים מצולמים וגם רצועה מיוחדת לשירים שנכתבו על ידי נופלים או לזכרם.

"בשבילם": הפרויקט של הדסה בן ארי

הדסה בן ארי, יוצרת, סופרת ואם לשבעה ילדים, תוביל את סדרת הפודקאסטים המצולמים "בשבילם". בכל פרק היא תיפגש עם משפחות שכולות ופצועים לשיחה אינטימית על החיים לצד השכול, על הכאב, על ההתמודדות ועל היכולת למצוא שוב תקווה.

בין המרואיינים: נופר אברהם, אלמנתו של ניר דורון אברהם ז"ל שנפטר לאחר שנפצע קשה; רויטל מרקוביצ'י, אלמנתו של רס"מ ארתור מרקוביצ'י ז"ל שנפל במסיבת הנובה; ניר פריד ובת זוגו נאורה סוויד, אלמנתו של בכור סוויד ז"ל; עינב, אמו של סמ"ר עידו ברוך ז"ל שחזרה להופיע כ-DJ לזכרו; ויעל, אלמנתו של הרב רזיאל שבח ז"ל, שיצרה מופע סטנדאפ עם יתומים ואלמנות.

בן ארי כבר הוכיחה רגישות לנושא. מיד בתחילת מלחמת "חרבות ברזל" יצרה את פרויקט הרשת "מלחמה של גיבורים" לילדים, שזכה גם לגרסה מודפסת – הספר "מלחמה של גיבורים", ספר הילדים הראשון בעולם על המלחמה. ספרה הקודם "מה אתה יודע על געגוע" אסף מונולוגים של נשות נופלים מכל המלחמות.

למה דווקא עכשיו?

מפרטנר נמסר: "ב-7 באוקטובר התוודענו לא רק לזוועה ולשכול, אלא גם לגבורה האנושית. חלק מהגיבורים שילמו בחייהם, רק כדי להציל חיים… מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל זיהינו בפרטנר צורך עצום בקרב משפחות שכולות מכלל מלחמות ישראל להנציח בכל דרך אפשרית את היקרים להן… החלטנו להקים את ערוץ הגיבורים. למען אלו שבזכותם אנחנו כאן".