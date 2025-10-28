פרטנר משיקה את Partner TV+, ומשדרגת באופן אוטומטי 200 אלף לקוחות. בין התכנית החדשים תוכלו למצוא ספיישל על מת'יו פרי, פי דידי, וערוץ הנצחה לגיבורי המלחמה

בדיוק היום לפני שנתיים, ה-28 באוקטובר 2023, כוכב "חברים" מת'יו פרי נמצא ללא רוח חיים בג'קוזי ביתו בלוס אנג'לס. היום (שלישי) משיקה פרטנר את Partner TV+ – שירות טלוויזיה משודרג שמביא לראשונה לישראל ערוץ "פשע אמיתי" הפועל 24/7, עם תיעוד נדיר וחשיפות שטרם נראו בטלוויזיה המקומית.

הספיישל "Matthew Perry: A Hollywood Tragedy" חושף את הרגעים האחרונים של פרי: הקטמין בגופו, ההתמכרות שחשף בזיכרונותיו – והפצצה המשפטית שיצאה לאור כמעט שנה לאחר מותו: חמישה נאשמים, בהם העוזר האישי קנת' סאליבן, שני רופאים וסוחר סמים מהוליווד, מואשמים בקשירת קשר לספק לו את החומר הקטלני. התוכנית כוללת שחזורים דרמטיים, ראיונות עם מקורבים ותיעוד שלא פורסם.

ספיישל נוסף: החיים הכפולים של פי דידי

לצד פרי, הערוץ משדר גם את "Diddy: The Making of a Bad Boy" – הצצה לחיים הכפולים של שון "דידי" קומבס, שמתמודד עם תביעות על אלימות מינית והטרדה; ו"TikTok Star Murders" – סיפור הרצח של כוכב הרשת אלי ואשתו, שתועד בווידאו פרטי שחושף אלימות במשפחה שהסתיימה בטרגדיה כפולה.

200 אלף לקוחות שודרגו אוטומטית: בלי תשלום נוסף

במקביל להשקה, פרטנר השלימה שדרוג טכנולוגי אוטומטי ל-200 אלף לקוחות קיימים – ללא החלפת ממירים, ללא תוספת תשלום. השירות החדש כולל 70 ערוצי בסיס (לעומת 40 קודם), 17 ערוצי ילדים, 8 ערוצי סרטים מ-yes, ותכנים מובילים מפרמאונט, יוניברסל ו-BBC.

הממשק החדש מציע Catch-Up, Start Over, הקלטות, רשימת צפייה אישית והמלצות מותאמות. בקרוב: יועץ AI חכם ופרופילים אישיים לכל בן משפחה.

ערוץ "הגיבורים": 120 סרטי זיכרון חדשים בשנה

בצד החברתי, פרטנר משיקה את ערוץ "הגיבורים" – פלטפורמה ראשונה מסוגה שתשדר 24/7 סיפורי גבורה ישראלית. הערוץ יפיק 120 סרטי הנצחה חדשים מדי שנה, יאגד תוכניות אולפן, פודקאסטים מצולמים ורצועות דוקומנטריות – החל מחיילי צה"ל שנפלו במלחמות ישראל, וכן פצועים ומשפחות שכולות.

אבי גבאי, מנכ"ל פרטנר: "מאז 7 באוקטובר זיהינו את הפחד של המשפחות שהיקרים להן יישכחו. מתוך 'ישראל לפני פרטנר' – הקמנו ערוץ שינציח אותם כל יום, כל השנה".

השירות זמין ב-69 ₪ לחודש (59 ₪ לאפליקציה בלבד), כולל סדרות ישראליות כמו "פאודה", "בלאדי מורי", "הבוזגלוס" ותכנים לילדים כמו "מה הבעיה".