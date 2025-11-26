לרגל ציון 74 שנים לפטירתו של הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, נינו יאיר חושף לראשונה את המכתב ששלח לנשיא המדינה הראשון חיים ויצמן עם מינויו לתפקיד

לרגל ציון 74 שנים לפטירתו של הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, גדול תלמידיו וחברו הקרוב של הראי"ה קוק זצ"ל שכיהן כראש ישיבת מרכז הרב ובית זבול, ורב שכונות שערי חסד ורחביה בירושלים, מקיימת היום (רביעי) ישיבת ההסדר טפחות יום עיון מיוחד בבית מדרשו בירושלים. לרגל האירוע, יאיר חרל"פ, נינו של הרב, חושף מכתב ששלח סבו לנשיא המדינה הראשון חיים ויצמן עם מינויו לתפקיד הנשיא.

המכתב נשלח כשברקע המתח על צביונה של מדינת ישראל – מה שהוביל את הרב חרל"פ לכתיבת המכתב לנשיא, מתוך חרדת קודש לצורך בשמירה על הזהות היהודית של המדינה. הרב חרל"פ ראה בכניסתו של חיים וייצמן לתפקיד הנשיאות הזדמנות אמיתית לקידום ושימור הזהות היהודית של עם ישראל כחלק מתפקידו.

יום העיון נערך תחת הכותרת "חזון הרב חרל"פ, תורת הגאולה והאתגרים הבוערים של ישראל", ונועד להציב את משנתו המקיפה של הרב כמענה עמוק ורלוונטי לסוגיות הבוערות בחברה הישראלית כיום, וביניהם גם סוגיית אחדות ישראל והזהות היהודית. האירוע נערך בשיתוף עם הוועד להנצחת הרב חרל"פ ויאיר חרל"פ – שהוציא את הספר שירת הי"ם על הרב יעקב משה חרל"פ, סבו הגדול.