משרד הבריאות הודיע כי קפסולות הרזייה שפורסמו ברשתות החברתיות, מזויפויות. הקפסולות מוצגות פותחו על ידי פרופ’ איתמר רז, למרות שהדבר לא נכון

משרד הבריאות הודיע היום (רביעי) כי קפסולות הרזייה שפורסמו ברשתות החברתיות, מזויפוות. הקפסולות מוצגות פותחו או אושרו על ידי פרופ’ איתמר רז, למרות שהדבר לא נכון.

מבדיקה התגלה כי אין כל מוצר מאושר בישראל שתואם את הטענות המופיעות בפרסומים. המוצר איננו רשום או מאושר על ידי הגופים הרשמיים, ועלול להכיל חומרים המסכנים את בריאות הציבור. מבירור שערך המשרד מול פרופסור רז- אין לו כל קשר למוצר.

עוד באותו נושא משרד הבריאות הורה: חובת הרתחת מים לתושבי הקיבוץ בגליל 11:21 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני השימוש בתוספי תזונה כמו כדורים, אבקות, חליטות, משחות ושיקויים המפורסמים ככאלו בעלי סגולות ריפוי או כתכשירים למניעת מחלות. פרסומים אלו, יוצרים אשליית טיפול ומשתמשים עלולים להימנע מקבלת הטיפול הנדרש למצבם הרפואי ובכך לסכן את עצמם.

בנוסף, הם מזהירים מפני הסכנות הכרוכות ברכישת תרופות ותוספי תזונה שלא דרך צינור השיווק החוקי. המשרד שב וקורא לציבור לרכוש תרופות ותוספי מזון רק בבתי מרקחת וברשתות הפארם, ולהימנע מרכישת מוצרים אלו באמצעות רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט לא מוכרים.

"אנשים המעוניינים לרדת במשקל או לצרוך תוספי תזונה להתייעץ עם תזונאי בעל רישיון ממשרד הבריאות, לבצע פעילות גופנית ולהקפיד על תזונה בריאה. בנוסף, ניתן לייחס סגולות ריפוי/מניעה רק לתכשירים רפואיים ותרופות שנקבעו לאחר הוכחת יעילותם, בטיחותם ואיכותם", נמסר מהמשרד.