שני פועלים נפלו מגובה של כ-5 קומות במהלך עבודתם באתר בנייה ברמת השרון, ונפצעו באורח אנוש. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותם במקום

תאונת עבודה קטלנית: שני פועלים כבני 40 נפלו מגובה במהלך עבודתם הבוקר (רביעי) באתר בנייה ברחוב בועז ברמת השרון, ונפצעו באורח אנוש.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הפועלים מחוסרי הכרה עם חבלה רב מערכתית, והעניקו להם טיפול רפואי ראשוני. עם זאת, לאחר פעולות החייאה, הצוותים נאלצו לקבוע את מותם במקום.

פראמדיק מד"א מוחמד מטר, וחובשים בכירים במד"א מיכל לוי, חיים דגן וישי ראובן סיפרו כי "כשהגענו למקום הפועלים באתר בנייה הובילו אותנו אל שני הגברים ששכבו כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהם נפלו מגובה של כ-5 קומות במהלך עבודתם ומיד חייגו למוקד 101 של מד"א. ביצענו פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם של שני הפועלים".