פסטיבל אשדודשירה מציין עשר שנים עם חודש של אירועי תרבות תחת הסיסמה "מילים מקרבות". מופעי מחווה לנעמי שמר ומשוררי ישראל, הרצאות קולנוע של רון פוגל וחוויית עומק אמנותית המחברת בין קהילה, רגש ושפה

פסטיבל אשדודשירה מציין עשר שנים וממשיך לבסס את מעמדו כ"חגיגת הספרות והשירה הגדולה בישראל". במשך חודש שלם ייערכו שורה של אירועי תרבות, כולם תחת הסיסמה: "מילים מקרבות" – מסר הממחיש כי "שירה איננה רק אמנות – היא דרך לגעת, להרגיש ולחיות".

חודש מלא יצירה, השראה ומשמעות

הפסטיבל מתפרש על פני חודש שלם שמחבר בין יצירה לקהילה ומעניק במה לעולמות של שפה, רגש ומשמעות. כל האירועים נבנו מתוך רצון לאפשר לציבור רחב לקחת חלק, ולכן הכניסה בעלות סמלית בלבד.

מיטב היוצרים, המוזיקאים והסופרים בישראל

התוכנית האמנותית של השנה עשירה ומגוונת, ומציגה רצף של מפגשי שיח עם יוצרים alongside סדרת הרצאות קולנוע, מופעי מחווה, אירועי השראה וערבי שירה יוצאי דופן. חודש הפסטיבל מציע חוויה תרבותית רחבה שנעה בין עולמות הכתיבה, המוזיקה והבמה, ומחברת את הקהל אל העומק והרגש שביצירה העברית.

אירועים מרכזיים בפסטיבל

במהלך החודש יתקיימו מספר אירועים בולטים, בהם מופע מחווה לנעמי שמר בביצוע הזמרת תמר גלעדי, לצד מופע נוסף המוקדש לשירי משוררי ישראל – בהם לאה גולדברג, אלתרמן, רחל ויורם טהרלב. בנוסף, יועברו הרצאות קולנוע מרתקות של מבקר הקולנוע רון פוגל, שיעסוק בדמויות ובתופעות מרכזיות כמו אריק איינשטיין, הביטלס ועוד.

מסע תרבותי שנפתח לכלל הציבור

פסטיבל אשדודשירה מייצר חוויית עומק אמנותית – מסע תרבותי שמחבר בין אנשים, בין מילים ובין יצירה. חודש שבו התרבות יוצאת אל הקהל ומזמינה אותו להיות חלק מעולם שבו מילים מובילות לקרבה.