זכיות יוקרתיות למלונות ישראליים, חגיגות טבע בנגב וחוויות תרבות חדשות – הנה כל מה שצריך לדעת בתרבות ובתיירות

השבוע האחרון הביא עמו בשורות משמחות מעולם התיירות והתרבות בישראל, עם זכיות בפרסים בינלאומיים, אירועי טבע מרגשים, השקות חדשניות ומיזמים תרבותיים שמזמינים את הציבור לחוות את הארץ מחדש. הנה סקירה מקיפה של האירועים הבולטים.

זכיות כפולות ב-World Travel Awards: "האוסקר של התיירות"

ארגון World Travel Awards, שחוגג השנה 32 שנות פעילות ומבוסס על למעלה מ-650,000 הצבעות של אנשי מקצוע וצרכנים, הכתיר שני מלונות ישראליים כמובילים בתחומם לשנת 2025.

מלון 'אמריקן קולוני' בירושלים נבחר בפעם התשיעית למלון הבוטיק הטוב בישראל. הזכייה הראשונה הייתה ב-2013, והיא נמשכה בשנים 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ו-2021. המלון ההיסטורי, הידוע באווירה הייחודית שלו, ממשיך להציב סטנדרטים גבוהים של אירוח יוקרתי.

במקביל, מלון אינטרקונטיננטל דיויד תל אביב זכה בתואר מלון הכנסים הטוב בישראל – זו הפעם הרביעית בקטגוריה זו והשמינית ברציפות בקטגוריות שונות. פרנקו וולה, מנכ"ל המלון, ציין: "אנו גאים מאוד בזכייה בפעם השלישית כמלון הכנסים הטוב ביותר. מרכז הכנסים שלנו הוא מהגדולים והמובילים בישראל, מנוהל על ידי צוות מיומן. אנו מארחים את האירועים של החברות המובילות בעולם וממשיכים להעניק חוויית שירות בינלאומית בלב תל אביב."

חגיגת לידה בעדר הצבאים בנגב

במדבריום שבערבה, חגגו המטפלים לידה מרגשת בעדר הצבאים. הצביה ולרי המליטה עופר, שנמצא חלש ורזה לאחר חיפושים בשטח. העופר הועבר למרפאה, קיבל טיפול תומך והוחזר לאמו באותו יום. כיום הוא חזק, חיוני ובריא, והעדר קיבל אותו בברכה. ולרי מנקה, מניקה ומגנה עליו, כנהוג בעדרים – עופרים צמודים לאם עד גיל 3 חודשים, ויונקים כחצי שנה. המטפלים עוקבים אחרי האם המאושרת כדי לוודא את שלומו.

חודש התיירות הישראלית נפתח בירושלים

משרד התיירות פותח את חודש התיירות הפנים בירושלים, עם שבוע חוויות מיוחד בין 29 באוקטובר ל-1 בנובמבר 2025. כ-150 עסקים, כולל למעלה מ-40 מלונות וצימרים, מציעים הנחות של לפחות 25% ופינוקים. עשרות פעילויות במחיר סמלי של 18 ש"ח או בחינם: סיורים קולינריים, כניסות למוזיאונים, סדנאות אמנות וטיולים בטבע העירוני.

שיא האירועים – ב-31 באוקטובר בגן העצמאות: מופע חגיגי עם דודו טסה מארח את ישי ריבו ב-18 ש"ח בלבד, לצד דוכני אוכל, יריד אמנים ואווירה ירושלמית חמה.

תרבות ואמנות: תערוכה וסיורים אימרסיביים

תערוכת "הכלוב המשוגע – אשליה משתחררת" של טנדו מציגה עבודות החוקרות את הכלוב הפנימי של פחדים, מוסכמות וזיכרונות. בין דיו שחור לצבעים עזים, משלבת מסורת יפנית עם רגש מערבי, ומזמינה לפרוץ מגבלות אל חופש ותקווה.

ביפו מושק לראשונה פורמט סיורים אימרסיבי: "סיפורי יפו" מחיה סיפורים היסטוריים באוזניות מתקדמות, עם מראות, צלילים וריחות. שני מסלולים: "יפו. לאן מובילים חלומות" (למשפחות, על השראה והצלחה) ו"יפו. אהבה. הרפתקאות" (על אירועים מ-1860-1914, עם דמויות כמו חנה ההרפתקנית). הסיורים בשלוש שפות (עברית, אנגלית, רוסית) ומתאימים לתיירים, זוגות וקבוצות.

פארק השעשועים Magic Kass: אקסטרים מקורה

במישור אדומים נפתח Magic Kass, פארק אקסטרים מקורה על 13 דונם בשלוש קומות. 13 מתקני אקסטרים, מעל 100 משחקי וידאו, מבוך אימה, סימולטורים VR, ג'ימבורי ומתנפחים. שני מתקנים על הגג עם נוף פתוח, ורכבת הרים FIRE BALL בגובה 32 מטר. מתאים לכל המשפחה, בכל מזג אוויר.

צרכנות: השקות חדשות לסתיו

מייבלין ניו-יורק משיקה Lifter Glaze Oil Balm – שמן באלם לשפתיים ב-5 גוונים (ניוד, ארגמן ועוד). מועשר בחומצה היאלורונית ודובדבן אסרולה, מעניק לחות 24 שעות וברק טבעי.

ריו מרה מרחיבה את סדרת Insalatissime עם ארוחת טונה וגרגרי חומוס – מזינה, ללא משמרים, מקור לחלבון. פתרון מהיר לדרכים.

לסתיו האלרגי: סטרימר ממליצה על תרסיס מי-ים טבעי להקלה על נזלת, גודש ושיעול הנובעים משינויי מזג אוויר ואלרגנים.

השבוע הזה מדגיש את העושר התיירותי והתרבותי של ישראל – מזכיות גלובליות ועד חוויות מקומיות. זה הזמן לצאת ולגלות!