דובר צה"ל פרסם תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי דובדבן, אשר הציג את רגעי החיסול של המחבל סולטאן אל גאני – שביצע את הפיגוע באזור התעשייה בראון בו נרצח גדעון פרי ז"ל. צפו

שעות אחרי חיסולו של המחבל סולטאן אל גאני, שביצע את הפיגוע באזור התעשייה בראון בו נרצח גדעון פרי ז"ל, דובר צה"ל פרסם הערב (שלישי) תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי דובדבן שהציג את רגעי החיסול של המחבל בחטיבת מנשה.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

כאמור, כוחות צה"ל חיסלו הבוקר את אל גאני, שביצע ב-18 באוגוסט 2024 פיגוע באזור התעשייה בראון – במהלכו תקף ורצח את גדעון פרי ז״ל באמצעות פטיש, חטף את אקדחו ורכבו ונמלט. מאז שב״כ וצה״ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל וחיסולו של המחבל היום.

עוד באותו נושא שנה וחצי אחרי הפיגוע: חוסל המחבל שרצח שני לוחמים 07:17 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בפעילות שנמשכה לאורך כל הלילה, עצרו לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב״כ חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל – ולאחר חילופי אש, הלוחמים חיסלו את המחבל. בהמשך הכוחות ביצעו סריקות במבנה, במהלכם איתרו כלי נשק מסוג ״קרלו״, M16, מטען ומחסניות עם תחמושת.