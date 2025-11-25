כוחות צה"ל חיסלו חמישה מחבלים נוספים בדרום הרצועה, לאחר שככל הנראה ניסו להימלט מהמנהרות בשטח רפיח בשליטת ישראל

דובר צה"ל התיר לפרסום כי לוחמי חטיבת הנחל, אשר פועלים במרחב רפיח הנשלט בידי ישראל, חיסלו היום חמישה מחבלים נוספים, לאחר שככל הנראה נמלטו מהמנהרות בהם הסתתרו במרחב רפיח.

כוחות צוות הקרב של חטיבת הנחל הפועלת בדרום הרצועה, זיהו מוקדם יותר היום, במהלך סריקות במרחב דרום הרצועה, תנועה חשודה של חמישה מחבלים חמושים בשטח.

החיילים פעלו כנגד המחבלים, וחיסלו אותם, לאחר זמן קצר. מדובר צה"ל נמסר כי על פי הערכת צה"ל מדובר במחבלי חמאס, אשר ניסו להימלט מהמנהרות ברפיח בהם הם לכודים.

בצה"ל מדגישים כי הכוחות פרוסים בשטח, וימשיכו להפעיל את הלחץ המירבי על כל המחבלים המסתתרים בצד הישראלי של הרצועה.