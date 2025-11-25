שעות אחרי שחרורו מהשבי בעזה, משרד הבריאות עדכן כי גופתו של חלל חטוף הגיעה למרכז הלאומי לרפואה משפטית לצורך הליך הזיהוי וחקירת נסיבות המוות

הליך הזיהוי החל: שעות אחרי שגופתו של חלל חטוף נוסף הושבה לישראל, משרד הבריאות עדכן כעת (שלישי) כי החלל החטוף הגיע למרכז הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי, חקירת סיבת ונסיבות המוות. במשרד אמרו כי "הצוותים, ובהם הרופאים המשפטיים ואנשי המעבדות של המרכז הלאומי לרפואה משפטית, ערוכים לתת מענה מהיר ככל האפשר, ברגישות המרבית כלפי המידע למשפחות".

"משרד הבריאות משתתף בצער המשפחות ומלווה בכאב את החזרת החללים לקבר ישראל" נמסר. "אנו מבקשים להזכיר, כי אלו רגעים רגישים עבור השבים והמשפחות, ועל כן אנו קוראים לשמור על פרטיותם. חזרת החללים היא אירוע מורכב ורגיש, המעורר רגשות עזים של כאב ואובדן בקרב המשפחות והציבור כולו".

עוד קראו לציבור לחכות להשלמת הליך הזיהוי: "המשרד שב ומבקש מהציבור שלא לתת יד לשמועות זדוניות, ולהתעדכן אך ורק באמצעות גורמים רשמיים. משרד הבריאות ממליץ להימנע מחשיפה מיותרת לתכנים קשים, ולהגן במיוחד על ילדים מפני תיעודים. צפייה חוזרת בתכנים אלו עלולה לפגוע בנפש".

כאמור, בשעות הצהריים הצלב האדום הגיע לנקודת מפגש במרכז רצועת עזה, בה קיבל את הארון של חטוף חלל שאותר על ידי הג'יהאד האיסלאמי בחיפושים ברצועה. בהמשך הגופה הועברה לידי נציגי צה"ל, שעשו את דרכם לישראל והתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. "כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון" נאמר. "הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס. נוסיף לעדכן במידע מהימן ככל שידרש".