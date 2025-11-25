בהודעה שמסר ראש האופוזיציה הוא הבהיר כי יביא בשבוע הבא להצבעה במליאת הכנסת הצעה כי כנסת ישראל מחליטה לקבל ולאמץ את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ לסיום המלחמה

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע היום (שלישי) כי יביא להצבעה במליאת הכנסת את תכניתו המדינית של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה.

בהודעה שמסר היום אמר לפיד: "בשבוע הבא אביא להצבעה במליאת הכנסת הצעה כי כנסת ישראל מחליטה לקבל ולאמץ את תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ".

לפיד הוסיף ואמר כי "העם הישראלי כולו אסיר תודה לנשיא טראמפ על כך שהוביל עסקה אמיצה לשחרור החטופים הישראלים. אנו תומכים בנשיא טראמפ ומחזקים את ידו במאמצים למימוש שלבי התוכנית. אני מצפה מכלל המפלגות להצביע בעד תוכנית הנשיא".

במסגרת סעיפי התוכנית של הנשיא האמריקני, עזה תפותח מחדש לטובת תושבי עזה. בנוסף במסגרת התוכנית של טראמפ ישראל לא תכבוש או תספח את עזה. ככל שכוח הייצוב הבינלאומי יבנה שליטה ויציבות, צה”ל ייסוג על סמך סטנדרטים, אבני דרך ולוחות זמנים הקשורים לפירוז שיוסכמו בין צה”ל, כוח הייצוב, הערבים וארצות הברית.

על פי התוכנית צה”ל ימסור בהדרגה את שטח עזה הכבוש לידי כוח הייצוב, בהתאם להסכם עם רשות המעבר, עד שייסוג לחלוטין מעזה – למעט נוכחות ביטחונית בהיקף שיישאר עד שעזה תהיה מוגנת כראוי מכל איום טרור מחודש.