דיווחים בארה"ב מצביעים על קיפאון במגעים בין ישראל לממשל טראמפ, בעקבות מחשבה בוושינגטון לדלג על פירוז חמאס

בכירים ישראלים ששוחחו עם התקשורת האמריקאית, מדווחים על קיפאון במגעים בין ישראל וארצות הברית בכל הקשור להתקדמות תוכנית טראמפ ברצועה, בעקבות מחשבות בבית הלבן כי אפשר "לדלג" על שלב פירוז עזה, ולהשאיר את פירוק חמאס מנשקו לשלב מאוחר יותר.

לפי פרסומים בתקשורת האמריקאית, ממשל טראמפ שוקל להתקדם ישירות לשלב השיקום והבנייה מחדש בעזה, גם ללא הסכמה מוקדמת על ניטרול היכולות הצבאיות של חמאס.

גורמי ביטחון בארץ מזהירים כי מהלך כזה עלול לפגוע באחד מעקרונות היסוד שישראל מציבה כבר שנים לסיום המלחמה: מניעת חזרת הכוח הצבאי של חמאס והבטחה שהרצועה לא תהווה שוב איום ביטחוני.

עוד באותו נושא שינוי כיוון? חמאס מתנגד לטיוטת טראמפ ומנסה למנוע רוב באו"ם 20:01 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

בדיווחים צוין כי בין הצדדים נוצרו פערים משמעותיים: ישראל מתעקשת על פירוז מלא כתנאי לכל תהליך מדיני או אזרחי ברצועה, בעוד וושינגטון מבקשת להתקדם במהירות ליציבות אזרחית וכלכלית, גם אם חמאס ימשיך להחזיק בשטח צבאית.