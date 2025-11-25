תושב בנימינה ניסה לפרוץ לבית במושבה אך נתפס בשעת המעשה לאחר ששוטרים קיבלו דיווח על ניסיון הפריצה שלו. כל הפרטים

תושב בנימינה נעצר אמש (שני) בחשד שניסה לפרוץ לבית פרטי.

שוטרי תחנת זכרון יעקב קיבלו קריאה על חשוד שמנסה לפרוץ לבית בבנימינה, והגיעו לזירה על מנת לאתר את הפורץ.

השוטרים ביצעו סריקות במקום וזיהו חשוד שנמצא בסמוך לבית אשר אליו התכוון לפרוץ. הם חתרו למגע וביצעו מעצר של החשוד.

כאמור, החשוד תושב בנימינה נעצר לחקירה בתחנת זכרון יעקב ולאחר מכן נכלא. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו.

בשבוע שעבר נתפס פורץ בפתח תקווה, לאחר שפרץ לדירה וגנב תיק עם כסף. הפורץ החזיר את התיק עם "מכתב התנצלות" אך ללא הכסף שהיה בתוכו.