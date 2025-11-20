חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 20.11.2025 / 15:34

נתקלתם בפורץ שהחזיר לכם את הרכוש שגנב כאשר פרץ לבית שלכם? זה בדיוק מה שקרה לדיירים בפתח תקווה בחודש האחרון. הפורץ גנב תיק עם כסף, אך החזיר אותו לאחר מכן עם מכתב התנצלות בעילום שם: "מבקש אלף סליחות"

גבר בן 40, תושב פתח תקווה, נעצר היום (חמישי) על ידי המשטרה בחשד שפרץ לדירה בעיר וגנב תיק עם כסף מהדיירים. המעצר התאפשר בעקבות "מכתב התנצלות" שהשאיר לדיירים, שבו ניסה להסביר מדוע החליט לפרוץ לדירתם. הפריצה אירעה בתחילת החודש, במהלכה גנב הפורץ תיק ולאחר מכן הוא שב על עקבותיו והחזיר את התיק בלי הכסף אבל עם מכתב שכתב עבור אותם הדיירים, שבו טען כי הוא מצטער על הגניבה – "מבקש אלף סליחות". בזכות טביעות האצבע שהשאיר על המכתב הצליחו השוטרים למצוא אותו, לתפוס אותו ולהביא אותו למעצר. על המכתב הוא חתם "הגנב בעילום שם". החשוד נעצר בתום מצוד, הובא לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה הוארך מעצרו בבית המשפט. בהתאם לתשתית הראייתית צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

תגיות: פורץ, פריצה לבית, פתח תקווה