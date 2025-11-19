אורח לא רצוי בחדר המלון: גבר בן 41 מראשון לציון נעצר על ידי המשטרה בחשד שפרץ לחדרים ב-2 מלונות שונים בתל אביב.
האירוע התרחש ב-8 לנובמבר, כאשר החשוד נכנס לחדר של אורחת שהתארחה בבית מלון ברחוב בוגרשוב בעיר. במשטרה התקבל דיווח על פורץ, וכאשר השוטרים הגיעו לבית המלון הוא כבר נמלט ממנו. זמן קצר לאחר מכן דווח כי החשוד פרץ לחדר נוסף בבית מלון אחר בתל אביב, בזמן שהאורחים ישנים בחדרם. הוא נמלט מהחדר לאחר מכן.
בעקבות חקירה שניהלה המשטרה הוא אותר אתמול (שלישי) במרכז תל אביב ונעצר, ולאחר מכן נכלא. הבוקר הוא צפוי להגיע לדיון בבית משפט בנוגע להארכת מעצרו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים