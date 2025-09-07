כתב אישום חמור הוגש נגד תושב ירושלים בן 23 שפרץ שוב ושוב לעסקים בעיר, תוך שהוא מטיל אימה על הציבור ומאיים על שוטרים

כתב אישום חמור הוגש נגד תושב ירושלים בן 23 שפרץ שוב ושוב לעסקים בעיר, תוך שהוא מטיל אימה על הציבור. בין היתר, הוא מואשם בפריצות לאתרי בנייה, בתי עסק, מוסדות ציבור ובתי ספר, גרימת נזקים כבדים לרכוש, גניבת כספים, סיגריות, ציוד ותרופות, ואיומים חמורים כלפי שוטרים ואזרחים.

.בין מעשיו הפליליים, בתחילת אוגוסט פרץ הנאשם לאתר בנייה בדרום ירושלים, פירק מכונת שתייה וגנב ממנה כסף ובקבוקי שתייה. למחרת, התפרץ לקופת חולים, ניפץ דלת זכוכית באמצעות אבן, ניסה לנטרל את מערכת האזעקה ונמלט. ימים ספורים לאחר מכן, ניסה לגנוב טרקטורון מחניון עסק בעיר.

חוקרי תחנת מוריה לאתר את הנאשם, והוא נעצר ב-8 באוגוסט. במהלך מעצרו בתחנה, התנהג הנאשם באלימות קיצונית: הוא נגח את ראשו בקיר, קילל, השמיע איומים בעלי אופי מיני כלפי שוטרת וגרם נזק לרכוש בתחנה. במהלך החקירה הוארך מעצרו מעת לעת בבית המשפט, ובשלב מסוים שוחרר בתנאים מגבילים לחלופת מעצר בפיקוח עמותה בתל אביב.

גם שם המשיך הנאשם בהתנהגותו האלימה, איים לשרוף את המקום ואף להציב מטעני חבלה נגד אנשי הצוות, ולבסוף נמלט דרך חלון. לאחר בריחתו, המשיך הנאשם במסע הפשיעה שלו: הוא פרץ למכולת בדרום ירושלים וגנב סיגריות, חדר לבית ספר, השחית את ארון החשמל, שפך צבע על רצפת אולם הספורט, פרץ לכיתות ולכספות וגרם לנזקים כבדים.

בהמשך, התפרץ לבית מרקחת, ניתק את החשמל, שבר דלת, גרם לנזק בשווי של למעלה מ-5,000 ש"ח וגנב כסף מזומן, תרופות וטלפון נייד.במקרה נוסף, פרץ הנאשם למכולת נוספת בדרום העיר. שוטרי תחנת מוריה שהגיעו למקום הבחינו בדלת שנפרצה ובריח שריפה שהתפשט מהעסק. מחשש לחייו של הנאשם, הכשירו הבלשים פתח ונכנסו לעסק האפוף עשן.

במהלך הסריקות, איתרו את הנאשם מסתתר מאחורי מדפי מוצרים, עצרו אותו "בשעת מעשה". במהלך המעצר, הוא איים ברצח על בעל המכולת, איים על השוטרים כי יציב מטענים ברכביהם, קילל והשמיע דברי נאצה חמורים גם לאחר מעצרו, המשיך הנאשם בהתנהגותו האלימה: בדרך לניידת, איים לאנוס שוטרת, ובתחנת מוריה ניסה לתקוף עצור אחר אך פגע בשוטרת, שנפצעה בפניה ונזקקה לטיפול רפואי.

בדיון בבית המשפט, המשיך הנאשם להשמיע איומים חמורים כלפי שוטר שנכח באולם, כולל איום להציב נגדו מטען חבלה.בתום החקירה, ולאור הראיות שנאספו, חומרת העבירות והפרות החוזרות ונשנות של תנאי המעצר, הגישה יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים כתב אישום הכולל 11 סעיפים, המייחסים לנאשם עבירות של פריצה, גניבה, שיבוש מהלכי משפט, היזק לרכוש, גניבת רכב, איומים, הפרת הוראה חוקית ועבירות נוספות. המשטרה ביקשה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.