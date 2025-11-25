מיכאל כנפו, שחמטאי עיוור בן 68 מירושלים, יהיה המתמודד היחיד ללא ראייה באליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר שתיפתח מחר, וישחק על לוח מותאם לעיוורים וללא כל הקלות

אליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר, Jerusalem Open, תיפתח מחר (רביעי) במלון רמדה בבירה ותמשך יומיים. לתחרות צפויים להגיע מאות שחמטאים מרחבי העולם, בהם עשרות רבי אמנים. בין המשתתפים בולט מיכאל כנפו מירושלים, שחמטאי עיוור בעל ניסיון של עשרות שנים, שיהיה היחיד בתחרות שמשחק ללא ראייה. סכום הפרסים הכולל עומד על 30 אלף אירו.

כנפו, בן 68, איבד את מאור עיניו בילדותו ומסביר כי יכולתו לשחק נשענת על זיכרון ומיומנות שנבנו לאורך השנים. לדבריו, הוא עושה שימוש בלוח המותאם לעיוורים, שבו המשבצות השחורות בולטות, הכלים מסומנים בקצה חד שמבדיל בין הצבעים והם נכנסים לחורים קטנים כדי לא ליפול בזמן המישוש. במשחק רשמי כל שחקן משתמש בלוח שלו, והיריב מכריז את המסע בקול.

“הכול זה זיכרון", אומר כנפו. “אין חוקים מיוחדים ואין הקלות. אותו משחק כמו כולם".

למרות מגבלת הראייה הוא מקפיד להתאמן, לשחק משחקי בליץ מקוונים ולהיעזר בחברים שמקריאים לו מהלכים ממשחקים בעולם. “פעם הייתי ברמה גבוהה יותר", הוא אומר. “היום אני מגיע בשביל ליהנות".

כנפו מייצג את קבוצת העיוורים של מועדון "מרשל" בעיר ומדגיש כי העיוורון אינו מגבלה של ממש בענף. “שחמט קורה בראש. זה אחד המשחקים היחידים שעיוור יכול להשתלב בהם ממש כמו כל אחד אחר". יו"ר איגוד השחמט בישראל, ד"ר צביקה ברקאי, ציין כי סיפורו של כנפו משקף את רוח המשחק. “זו הוכחה לכך ששחמט שובר גבולות ומעניק השראה לשחקנים בכל גיל. אנו גאים שהוא חלק מהאליפות".