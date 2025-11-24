ציוץ שפרסם יד ושם על תחילת חובת הסימון בפולין ב-1939 גרר תגובה חריפה מצד שר החוץ הפולני, שטען כי מדובר בטעות היסטורית וכי האחריות מוטלת על גרמניה הנאצית בלבד

יד ושם פרסם ציוץ היום (שני) ברשת ה-X שטען כי חובת הסימון ליהודים החלה בפולין תחת צו מ־1939, אך שר החוץ הפולני דחה את הדברים וטען שהצו נאכף בשטח כבוש ולכן אינו מעיד על אחריות פולנית.

יד ושם ציין כי ב־23 בנובמבר 1939 הורה הנס פרנק, מושל הגנרלגוברנמן מטעם גרמניה הנאצית, שכל יהודי מגיל עשר ומעלה יחויב לענוד סרט בד לבן ברוחב עשרה סנטימטרים שעליו מגן דוד כחול. הפוסט תיאר זאת כאחד הצעדים הראשונים שנועדו לבודד את היהודים מן האוכלוסייה.

שר החוץ הפולני הגיב בחריפות וכתב כי "זה לא נכון", תוך טענה שהשטחים שבהם הוחל הצו היו תחת שלטון נאצי ולא תחת מדינה פולנית ריבונית. לדבריו, הפולנים עצמם היו נתונים לכיבוש כפול של גרמניה וברית המועצות, וחלקם אף סיכנו את חייהם כדי לסייע ליהודים ונענשו על כך בעבודות כפייה ובמוות.