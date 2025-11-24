לאחר חלוקת מאות מיליוני מנות מזון אך גם שורה של תקלות וביקורת, הקרן ההומניטרית בעזה GHF מודיעה על סיום פעילותה ברצועה ומעבירה את המודל שפיתחה לגופים בינלאומיים

הקרן ההומניטרית לעזה GHF, שפעלה בגיבוי הממשל האמריקני ובתיאום עם ישראל, הודיעה היום (שני) על סיום פעילותה ברצועה. ההודעה מגיעה לאחר תקופה שבה נרשמו לאורך פעילות הארגון לא רק הצלחות, אלא גם טענות קשות מבפנים ומבחוץ על תקלות, פגיעות בנקודות חלוקה ועימותים סביב ניהול הסיוע.

על פי נתוני הקרן, היא חילקה יותר מ־187 מיליון מנות מזון ו־1.1 מיליון אריזות מזון לילדים הסובלים מתת־תזונה. עם זאת, פעילותה לוותה בדיווחים רבים על עומסים, דחיפות, תקריות של אלימות באתרים וחשש מפגיעה באזרחים שהגיעו לקבלת סיוע. גם בתוך הארגון עצמו עלו טענות על שיבושים, עומסים ותפקוד חלקי בנקודות החלוקה.

GHF הוקמה במטרה להתמודד עם בעיית הביזה הנרחבת של חמאס, שהשתלט מתחילת הלחימה על חלקים גדולים מהסיוע הנכנס לרצועה. הקרן טענה כי מודל הפיקוח שלה הצליח לצמצם משמעותית את התופעה, אך לצד זאת ספגה ביקורת מצד גופי או"ם, שטענו כי הפעילות בשטח יצרה סכנות, עימותים ומתח מתמשך סביב נקודות החלוקה.

מנכ"ל הקרן, ג'ון אקרי, מסר כי חרף הקשיים, המודל שפותח יועבר כעת לגופים בינלאומיים שיתחמו את תפקידה. לדבריו, הארגון ימשיך להתקיים כעמותה ויחזור לפעילות במקרה שייווצר צורך הומניטרי חדש.

בישראל עקבו מקרוב אחר פעילות הקרן לאחר פרסום תעודים שבהם נראו פעילי חמאס משתלטים על סיוע שהועבר באמצעות גופים אחרים. לצד זאת, גורמי ביטחון ועובדי סיוע שהיו מעורבים בשטח דיווחו כי גם בהפעלות של GHF נרשמו תקריות, לחץ וחשש ממשי לביטחון האזרחים שהמתינו בתורים.