רגע לפני טקס האמי הבינלאומי שיתקיים הערב בניו יורק ובו מועמדת הסדרה ״ילד רע״ של HOT בקטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר, ערכה אמש (ראשון) הקונסוליה קבלת פנים חגיגית לציון ההישג המרשים.
בקבלת הפנים השתתפו מנכ״לית HOT טל גרנות, סמנכ״ל השיווק והתוכן של HOT אורי גל, גדעון תדמור ואמיליו שנקר מייסדי SIPUR ויעל שביט קונסול התרבות לצפון אמריקה. היוצרת הגר בן אשר, וכוכבי הסדרה: בן סולטן, גיא מנסטר ונטע פלוטניק.
הסדרה "ילד רע" של הוט הוכרזה לפני חודשיים כמועמדת לפרס האמי הבינלאומי בקטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר. הזוכים יוכרזו בטקס חגיגי שייערך הערב (שני) בניו יורק ב-24 בנובמבר.
הסדרה הישראלית, שיצרו רון לשם והגר בן אשר, מבוססת על סיפור חייו של דניאל חן, השותף ביצירתה. כזכור, הסדרה זכתה בפרסי האקדמיה לסדרת הדרמה הטובה ביותר ורק בתחילת השבוע זכתה הסדרה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר בפסטיבל ברלין.
