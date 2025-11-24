כתב אישום יוגש נגד תושב גבעה ביו"ש שחשוד שתקף באלימות אישה מבוגרת ליד רמאללה, מהגבעה יצאו בחודשים האחרונים תקיפות נגד שוטרים

כתב אישום יוגש נגד תושב גבעה שחשוד בתקיפה אלימה של אישה מבוגרת וקורבנות נוספים. היום (שני) הוגשה הצהרת התובע ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד החשוד.

הצהרת התובע הוגשה לאחר שהחשוד שהה 16 ימים במעצר, במהלכם נחקר בימ"ר מחוז ש"י ובשב"כ, יוגש כתב אישום נגד החשוד ביום שישי 28.11.2025 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים בגין המעשה האלים בו היכה באכזריות אישה מבוגרת וגרם לה חבלות קשות, בנוסף תקף קורבנות נוספים באזור. על פי החקירה בתאריך 19.10.25, ליד הכפר תורמוס עייא שבאזור רמאללה, החשוד תקף באלימות קיצונית ואכזרית אישה מבוגרת, וגרם לה חבלות.

מדובר בתושב גבעה שמוכרת לגורמי הביטחון. מהגבעה יצאו בחודשים האחרונים לפעילות אלימה, כולל הנחת מטען תבערה על רכב של שוטר ומעורבים בתקיפת יהודים. הוא נעצר ע"י בלשי ימ"ר ש"י בתאריך 09.11.25, ולאחר בחינת חומר החקירה המלא, שהתבצע במשותף על ידי ימ"ר מחוז ש"י והשב"כ, קבע כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית המאפשרת הגשת כתב אישום חמור נגדו.

בית המשפט נעתר לבקשת גורמי החקירה, והאריך את מעצרו לצורך הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, קבלת האישורים הנדרשים מהמחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה והיערכות סופית להגשת כתב האישום. עם סיום ימי המעצר, צפויה פרקליטות מחוז ירושלים להגיש את כתב האישום ותבקש את מעצרו של החשוד עד תום ההליכים.

אמש הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז לנוער כתב אישום נגד קטין אשר יצא למסע הרס וחורבן בשומרון – במהלכו הציתו מכוניות, החריבו מבנים, וכן תקפו באלות ובאבנים תושבים פלסטיניים. בכתב האישום נטען כי הקטין פעל על רקע לאומני יחד עם עשרות מתפרעים נוספים, כשמיוחסות לו ריבוי עבירות שבוצעו בצוותא חדא למטרות טרור של הצתה, חבלה בכוונה מחמירה, היזק בזדון, חבלה במזיד לרכב, ועוד.