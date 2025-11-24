הצילומים לעונה ה-10 של "בואו לאוכל איתי" החלו מיד אחרי עונה 9 ששברה שיאים עם מעל 12 מיליון צפיות. תוכנית הקאלט האהובה ממשיכה להביא אלינו את הדמויות הכי צבעוניות בחברה הישראלית

"בואו לאכול איתי", התוכנית האהובה שהפכה לתופעה תרבותית חוגגת עשור ומתחילה לבשל את העונה ה-10. אחרי עונה 9 שהסתיימה לפני שבוע והפכה לאחת הנצפות בתולדות כאן 11 – הצילומים לעונה החדשה כבר יצאו לדרך.

העונה התשיעית זכתה לנתוני צפייה מרשימים במיוחד: מעל 12 מיליון צפיות בכל הפלטפורמות הדיגיטליות ובכאן 11, ושברה את שיא הצפיות הדיגיטלי של התוכנית בהשוואה לעונות קודמות. הנתונים האלה ממחישים עד כמה "בואו לאוכל איתי" הפכה ליותר מתחרות בישול – היא כבר מזמן חלק מה-DNA התרבותי הישראלי.

מאז עלייתה בערוץ הראשון ב-2012, התוכנית הצליחה להיכנס ללב של קהל רחב ומגוון בזכות השילוב בין בישול שנוי במחלוקת, קריינות מצחיקה, ורגעים אבסורדים שקורים בזכות ליהוק מצוין.

מאחורי הקלעים של העונה העשירית

ארמוזה הפקות אחראית על ההפקה, טליה נחמני ממשיכה כבמאית ועורכת ראשית, מיכל שלף וולמן כמפיקה ראשית ודקלה קידר כותבת את קריינות התוכנית.

הצילומים של העונה ה-10 החלו מיד לאחר סיום העונה הקודמת, מה שמעיד על הביקוש הגדול ועל הרצון של כאן 11 לשמור על המומנטום. בקרוב נגלה אילו בתים חדשים ייפתחו בפנינו, אילו סיפורים נשמע סביב השולחן ואילו רגעי קאלט חדשים עשויים להשתלט עלינו, בדומה ל"לא נוגעת בבשר יפה שלי" ו-"שיקרתי. כשאני מכינה את העוגה היא כמו ספוג, היא טעימה".