משרד החוץ פרסם אזהרה לישראלים שנוסעים לברזיל, בעקבות דיווחים על הימצעות חומרים רעילים במשקאות אלכוהוליים הנמכרים במדינה: "שמירה על ערנות וזהירות עשויה למנוע סכנת חיים"

משרד החוץ פרסם היום (שני) אזהרה לנוסעים לברזיל, זאת עקב סדרת דיווחים על הימצאות חומרים רעילים במשקאות אלכוהוליים הנמכרים במדינה. בדבריהם הזהירו את הציבור מפני צריכת אלכוהול בברזיל כתוצאה.

"בעקבות אירועים חוזרים סביב נושא האלכוהול בברזיל, משרד החוץ מבקש להביא לידיעת הציבור הישראלי, כי לאחרונה דווח על מקרים בהם נמהל מטנול (חומר רעיל העלול להיות קטלני) בחלק מהמשקאות האלכוהוליים הנמכרים במדינה" נמסר. "הנושא נמצא בבדיקת משרד הבריאות הברזילאי במטרה לברר את הקשר בין צריכת משקאות אלכוהוליים למקרי תחלואה ותמותה".

"בהתאם לכך, משרד החוץ ממליץ לאזרח הישראלי השוהה בברזיל לנקוט במשנה זהירות בצריכת אלכוהול ולהעדיף בשלב זה שתיית יין ובירה בלבד, מבקבוקים סגורים ומקוריים" הוסיפו. "שמירה על ערנות וזהירות עשויה למנוע סכנת חיים. במקרה חירום ניתן ליצור קשר עם חדר מצב של משרד החוץ, או עם שגרירויות ישראל בברזיל באמצעות קו החרום".