נער כבן 15 נמצא הבוקר (שני) על עגורן בירושלים בראש מבנה בן 36 קומות בירושלים. צוותי חילוץ של כבאות והצלה ומשטרת ישראל נמצאים במקום.

חילוץ הנער | צילום: דוברות כבאות והצלה

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים נמסר: "בהמשך לדיווח על נער שנלכד על עגורן בראש מבנה בן 36 קומות: לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) של מחוז ירושלים, הוקפצו למקום בכוחות מתוגברים, חברו לצוותים בשטח ונערכים כעת לביצוע חילוץ מורכב בגובה רב. הלוחמים בונים בדקות אלו מערכות חילוץ מתקדמות, על מנת להוריד את הנער בבטחה לקרקע.

"מפקד תחנת האומה ומפקד האירוע, טפסר משנה שי נחמיה : "מדובר בחילוץ מורכב מאוד, הן בשל הגובה הרב והן בשל הזווית המורכבת והבעייתית שבה ממוקם העגורן. הלוחמים פועלים בשיקול דעת ובמקצועיות לבניית מערכת חבלים שתאפשר גישה בטוחה אל הנער וחילוצו". *חשוב להבהיר: מדובר בנער כבן 15, ומבדיקה ראשונית עולה כי לא מדובר בניסיון אובדנות".

מהמשטרה נמסר: "בשעות האחרונות, הוזעקו שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים לאזור התחנה המרכזית בעקבות דיווח על אדם שנמצא על כבל של עגורן באתר בנייה בקרבת מקום. כוחות המשטרה הגיעו במהירות, ופועלים בשיתוף לוחמי האש וכוחות חירום והצלה נוספים על מנת להוריד את האדם ולהבטיח את שלומו ואת שלום הציבור. המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות המקרה".