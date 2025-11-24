שר הביטחון הודיע כי הורה למבקר משרד הביטחון לבדוק את הדו"ח על פיו הרמטכ"ל החליט את ההחלטות הדרמטיות לגבי הקצינים הבכירים

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (שני) כי הורה למבקר משרד הביטחון לבדוק את הדו"ח על פיו הרמטכ"ל החליט את ההחלטות הדרמטיות אמש לגבי הקצינים הבכירים: "יש תחקירים אותם צבעה הוועדה בצבע אדום וקבעה שלא נעשו באופן ראוי ומעמיק"

הדברים המלאים: "בעקבות הצעדים עליהם הודיע אתמול הרמטכ"ל ביחס לאחריות מפקדים על אירועי ה-7 באוקטובר, החלטתי להטיל על מבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, לבחון לעומק את הדו"ח שהגיש הצוות בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן – כולל שאלת הצורך בתחקירים נוספים בתחומים אותם צה"ל לא תיחקר בעבר ושאליהם גם ועדת תורג'מן לא התייחסה בשל בחינתה תחקירים קיימים בלבד – לרבות מסמך חומת יריחו – והשלמת תחקירים אותם צבעה הוועדה בצבע אדום וקבעה שלא נעשו באופן ראוי ומעמיק.".

"כמו כן, יתבקש המבקר לגבש המלצה לקריטריונים שוויוניים ביחס להסקת מסקנות אישיות. המסקנות יוגשו לי בתוך 30 ימים – וזאת על מנת שאוכל לגבש בהקדם את עמדתי בנושא מינויי הבכירים בצה"ל הנתונים לתחום סמכותי לאור אירועי ה-7 באוקטובר. עמדתי ביחס למניעת קידום של מי ששירת בפיקוד הדרום ב-7 באוקטובר שרירה וקיימת. אדגיש כי סוגיית מינוי נספח צבאי לוושינגטון אינה קשורה כלל לנושא ולא מהווה עילה לעיכוב מינוי כלשהו בצה"ל, אמר כ"ץ.

אמש הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם מספר קצינים בכירים שקשורים לאירועי ה-7.10 לגבי המשך שירותם. חלק מהקצינים הודחו, אחרים יסיימו את שירותם בסוף תפקידם ואילו אחרים הסתפקו בהערה פיקודית.

בין ההחלטות: ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר סיכם עם הרמטכ"ל כי יסיים את תפקידו הנוכחי ויפרוש מצה"ל. מפקד חיל הים דוד סער סלמה קיבל רק הערה פיקודית. מפקד חיל האוויר תומר בר קיבל הערה פיקודית. ראש אמ״ן לשעבר חליווה שסרב להגיע לזימון האישי מהרמטכ״ל – הודח ממילואים בשיחת טלפון. אלוף פיקוד דרום לשעבר ירון פינקלמן יודח משירות מילואים.