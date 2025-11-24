הסערה במכבי ת"א הגיעה לשיא במחאה של עשרות אוהדים נגד המועדון, שלושה אוהדים נעצרו אך שוחררו לבקשת המועדון, אלו ההחלטות שהתקבלו בישיבה

מכבי ת"א בכדורסל נמצאת בשנים סוערות. המועדון נמצא בתחתית היורוליג, בשפל שלא היה שנים. הלילה (בין ראשון לשני) ההנהלה התכנסה כדי לדון בהמשך העונה. מחוץ למשרדים התקיימה הפגנה של האוהדים. שלושה מהם נעצרו, אך שוחררו לבקשת הקבוצה. כך על פי הפרסום בערוץ הספורט.

אוהדים הפגינו במשחק שהתקיים אמש בו הביסו הצהובים את הפועל חולון 75:102. עשרות מהם הניפו שלטים נגד בעלי הקבוצה דני פדרמן, והשליכו ניירות נגדו לפרקט. חלק מאותם האוהדים הגיעו אחרי המשחק להפגין מחוץ למשרדי המועדון שנמצאים בהיכל. שלושה נעצרו, אך לבקשת הקבוצה ישוחררו – בגלל שהצהובים לא הגישו תלונה מכיוון שלא היה אירוע אלים.

עוד באותו נושא הטובה באירופה: הפועל ת"א חזרה למקום הראשון ביורוליג 22:57 | שמחה רז 0 0 😀 👏

קלאודיו קולדבלה המנהל המקצועי של מכבי ת"א יצא אל האוהדים ודיבר איתם. שמעון מזרחי עזב את הישיבה עם מאבטחים. בישיבה החליטו להשאיר את מאמן הקבוצה עודד קטש בתפקידו. הקבוצה נמצאת במקום ה-19 ביורוליג עם שלושה ניצחונות מול תשעה הפסדים ובמאזן 1:6 בליגה. העונה המועדון המעוטר בישראל הפסיד שני תארים, הסופר קאפ וגביע ווינר כשבשניהם הפסידו להפועל ירושלים. במהלך המשחק במקביל למחאות נגד פדרמן, קטש זכה לתשואות.