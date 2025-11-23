עדות נתניהו שוב קוצרה בגלל פגישה מדינית. השופטים אישרו את בקשת ראש הממשלה. בשבוע שעבר עדותו של נתניהו בוטלה בגלל עניין בטחוני

עדות נתניהו שמתכוננת למחר (שני) שוב קוצרה בגלל פגישה מדינית. השופטים אישרו את בקשת ראש הממשלה. בשבוע שעבר עדותו של נתניהו בוטלה בגלל עניין בטחוני. כך על פי הדיווח של כתבת חדשות 12 דפנה ליאל.

בשבוע שעבר שקמה ברסלר – ממנהיגות המחאה נגד ממשלת נתניהו – תוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומרת כי הוא מנצל את המשפט נגדו כדי להסית נגד מערכת המשפט.

לדבריה: "נתניהו משתמש בפלטפורמה של דוכן העדים כדי להתסיס את השטח ולעשות דה לגיטימציה למערכת המשפט". ברסלר הוסיפה כי "הוא לא בונה על לצאת זכאי במשפט, הוא בונה על זה שגם אם לשופטים יהיה אומץ לפסוק על פי דין, אף אחד לא יאכוף את הכרעתם".