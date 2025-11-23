עלי טבטבאי, בן 57, היה מחבל ותיק עם עבר של טרור. פרס של 5 מיליון דולר הוכרז על ראשו, והוא מונה לרמטכ"ל חיזבאללה לאחר גל החיסולים בשנה שעברה

כמעט שנה להפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, וצה"ל חיסל היום את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל עלי טבטבאי. זוהי התקיפה הראשונה של ישראל ברובע הדאחייה בביירות לאחר 7 חודשים של שקט.

טבטבאי, בן 57 הוא מחבל טרוריסט בעל עבר עשיר בפעילות נגד ישראל וארה"ב.

הוא נולד בביירות בשנת 1968, והיה מפקד ביחידה 3800 של חיזבאללה ומשמרות המהפכה – יחידה שעסקה בהכשרת לוחמי טרור. הוא שימש גם כמפקד בכוח רדואן – יחידת העילית של חיזבאללה שתפקידה היה לפלוש לישראל.

הדירה בה חוסל טבטבאי

בשנת 2016 משרד החוץ של ארצות הברית הכריז על פרס בסך 5 מיליון דולר על מי שיביא מידע עליו. בשנה שעברה הוא הסתתר היטב וניצל מגל התקיפות של ישראל שחיסל את כל ראשי הזרוע הצבאית של חיזבאללה. הוא הופיע בהלוויית רמטכ"ל חיזבאללה הקודם -פואד שוכר ומונה למחליפו לאחר חיסול כל צמרת חיזבאללה.

הוא התקדם בעקבות כך למקום 2 בארגון, אחרי המזכ"ל נעים קאסם. כעת הבינו בישראל כי הוא הגורם שפועל לשקם את חיזבאללה ולכן הוחלט לחסלו.

בלבנון מדווחים על 2 הרוגים ועוד מספר פצועים בתקיפה, עדיין לא ברור האם טבטבאי חוסל או לא.