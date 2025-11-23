יש הרבה דרכים להיכנס להיסטוריה: שחקו העבר אלן מאלרי שחוגג היום 84, נכנס להיסטורית הכדורגל האנגלי מהצד הלא נכון

אני כותב הרבה על שחקנים שעשו היסטוריה. הראשונים שהבקיעו שערים, הראשונים זכו בתארים. אבל היום אני רוצה לכתוב על מישהו שעשה היסטוריה מהצד הלא נכון, פעמיים. אלן מאלרי חוגג 84, בואו איתי לסיפורו המיוחד.

אלן מאלרי נולד ב- 23 בנובמבר 1941 בשכונת נוטינג היל בלונדון. את דרכו המקצועית הוא התחיל כקשר אחורי בגיל 17 בקבוצה הלונדונית פולהאם. הוא השתלב במהירות בקבוצה וכבר בעונה הראשונה, שיחק 14 פעמים ועזר לקבוצתו לסיים במקום השני. הוא שיחק שש עונות בפולהאם לפני שעבר תמורת 72,500 ליש"ט לקבוצה לונדונית אחרת.

המעבר התרחש במרץ 1964. אלן מאלרי שיחק סה"כ 199 משחקים בקבוצת נעוריו. גם בטוטנאהם הוא פרח, ועזר לקבוצה לתקוע יתד בצמרת הכדורגל האנגלי. הוא שיחק בכל עונה לפחות 39 פעמים. הוא זכה עם הקבוצה בגביע האנגלי, התואר הוותיק בהיסטוריה, בגביע הליגה, ובגביע אופ"א.

ההצלחות זיכו אותו לזימון לנבחרת אנגליה ב-1964. הוא שיחק מספר משחקים, ולא זומן למונדיאל ב-1966 בו זכו האנגלים מול הקהל הביתי. הוא חזר לנבחרת אחרי המונדיאל הגדול בתולדותיה. בחצי הגמר ביורו 1968 מול יוגוסלביה, הוא הוכשל באגרסיביות בדקה ה-89, בידי שחקן יוגוסלבי והחזיר לו בעיטה.

אלן מאלרי מורחק ועושה היסטוריה

הבעיטה זיכתה אותו בהרחקה ישירה, והכניסה אותו להיסטוריה בפעם הראשונה מהצד הלא נכון. אלן מאלרי הפך למורחק הראשון בתולדות נבחרת שלושת האריות. (ההרחקה הישירה נוצרה רק באותם שנים). מאלרי המשיך להגיע לנבחרת, ומונדיאל 1970 כבש ברבע הגמר מול גרמניה את שערו היחיד בתולדות הנבחרת.

האנגלים הובילו 0:2, אך הגרמנים חזרו וניצחו בהארכה. מאלרי וחבריו לא הצליחו לשמור על התואר. הופעתו האחרונה בנבחרת הייתה באוקטובר 1971 בסך הכול ערך מאלרי 35 הופעות במדי אנגליה.

בזכייה בגביע האנגלי ב-1971 וכן בגביע אופ"א שנה לאחר מכן מאלרי היה קפטן הקבוצה. עונת 1971/72 הייתה העונה הראשונה של גביע אופ"א. מאלרי כבש צמד במשחק הראשון, וכן השער בגמר מול וולבס. שהביא את התואר. לאחר הזכייה הוא חזר לפולהאם, אחרי 312 הופעות בטוטנאהם . הוא שיחק בארבע עונות בליגה השנייה. הוא רשם 165 הופעות, שהעלו את מספר ההופעות הכולל בקבוצה ל-364 הופעות ליגה.

שער העונה של ה-BBC

בינואר 1974 כבש שער אדיר מחוץ לרחבה שזיכה אותו בשער העונה של ה-BBC. מפולאהם עבר למספר חודשים בדרבן סיטי מדרום אפריקה שם פרש מכדורגל בגיל 35 בשנת 1976. אחרי הפרישה ממשחק הוא התחיל לאמן את ברייטון אנד הוב אלביון מהליגה השלישית באנגליה.

הוא עמד במשימה והעלה אותם לליגת המשנה מהמקום השני בליגה. שנה לאחר מכן היה קרוב לעלות לליגה הראשונה, כשסיים במקום הרביעי, מרחק של הפרש שערים בלבד מהמקום השלישי שמוביל לעלייה, ושתי נקודות מהמקום הראשון. עונה לאחר מכן הוא עמד במשימה ובגדול כשסיים במקום השני, ועלה ליגה. הוא אימן את הקבוצה חמש עונות, כולל שתיים בליגה הראשונה.

אחרי עונה בצ'רלטון את'לטיק, עבר לקריסטל פאלאס, יריבתה הגדולה של ברייטון. המינוי עורר את זעמם של אוהדי פאלאס, אך הוא לא הזיז אותו מתפקידו. הוא אימן אותם שתי עונות בלי הישגים מיוחדים. ההצלחה הבאה הגיעה בקווינס פארק ריינג'רס. שם הוביל אותם לגמר הגביע האנגלי, כשהם בליגה השנייה, וזכה באליפות ליגת המשנה.

אלן מאלרי נכנס להיסטוריה שוב מהצד הלא נכון

עונה לאחר מכן סיים במקום החמישי ועלה לגביע אופ"א, שם שוב נכנס להיסטוריה מהצד הלא נכון. אמנם בליגה באותה עונה הוא היה חתום על קמאבק היסטורי, כשק.פ.ר חזרו מפיגור 0:4 ל-5:5 מול ניוקאסל, אך היה חתום גם על הצד השני של המשוואה. בגביע אופ"א פגשו מאלרי וחניכיו את פריטזן בלגרד הסרבית.

במשחק הראשון, שנערך באנגליה, אך לא באצטדיונם הביתי (לא היה ראוי לארח) ניצחו ק.פ.ר 2:6. בגומלין בסרביה הובסו 4:0 והודחו בגלל חוק שערי חוץ. היה זה אחד מהמקרים הבודדים בתולדות אירופה והראשון בתולדות גביע אופ"א, שקבוצה מודחת אחרי ניצחון בהפרש ארבעה שערים. ברצלונה שחזרה את זה, עשורים לאחר מכן.

מספר חודשים לאחר מכן הוא פוטר. הוא נשאר ללא קבוצה שנה וחצי, עד שחזר לברייטון שהייתה בליגה השנייה. גם משם פוטר כעבור שבעה חודשים והקבוצה ירדה בחזרה לליגה השלישית. זה היה האימון האחרון שלו בקבוצה מקצוענית, כשמכאן עבר לאמן במספר קבוצות חצי מקצועניות. בשנת 2015 נכנס מאלרי להיכל התהילה של הכדורגל האנגלי.