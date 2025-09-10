לפני שנתיים קריסטל פאלאס היה המועדון האנגלי היחיד שעמד בלי למצמץ מאחורי ישראל, שנה לאחר מכן הוא זכה בשני התארים הראשונים בהיסטוריה: היום הם חוגגים 120

ב-7 באוקטובר הישראלים שאוהדים קבוצות באנגליה הרגישו נבגדים. הקבוצות לא גינו את הטבח, ובמקסימום הוציאו הודעה שיוונית נגד אלימות מכל הצדדים. היה מועדון אחד שעמד מאחורי ישראל בלי למצמץ, קריסטל פאלאס שעד השנה מעולם לא זכו בתואר, והשנה זכו בשניים. היום המועדון האמיץ הזה, חוגג יום הולדת 120.

המועדון הלונדוני קריסטל פאלאס, נוסד ב-10 בספטמבר 1905 סמוך לארמון הקריסטל ההיסטורי, אחד מפלאי הארכיטקטורה של המאה ה-19, שנתן את שמו לאזור סיינדהאם בדרום לונדון ונחרב בשריפה ב-1935. שניים מארבעת בעלי הקבוצה הנוכחיים הם אנשי העסקים האמריקאים-יהודים ג'ושוע "ג'וש" האריס ודייוויד ס. בליצר.

קריסטל פאלאס שיחקה בליגה הדרומית עד שנת 1920, אז העפילה לראשונה לליגה השלישית של הפוטבול ליג. ב-1915 נאלץ המועדון להעתיק את משחקיו לאזור אחר, ובחר בסלהרסט פארק המכיל כיום 26,309 מקומות ישיבה.

המשחק הראשון בסלהרסט פארק נערך ב-30 באוגוסט 1924. קריסטל פאלאס נשארה ברמות הנמוכות של הכדורגל האנגלי עד שנות השישים. רק ב-1969, 64 שנים לאחר היוסדה, העפילה לראשונה לליגה הבכירה, אך לא הצליחה לבסס עצמה וכבר בתחילת שנות השבעים ירדה לליגה השלישית.

הנהלת המועדון החליטה על שינוי כיוון שכלל מיתוג מחדש: העיט הוצג כסמלו הרשמי, ומדיו – שהיו עד אז סגולים-תכולים, בדומה לאסטון וילה – הוחלפו בחולצות פסים כחולים-אדומים, כנראה בהשראת קבוצות בכירות כמו ברצלונה ובולוניה. לפני כן, המועדון נודע בכינוי "הזגגים", בשל בניין תערוכת קריסטל פאלאס ההיסטורי, שעשוי מזכוכית וכאמור העניק לרובע ולמועדון את שמו.

הזגגים הופכים לעיטים

השינוי האמיתי הגיע עם מינויו של טרי ונבלס למאמן בסוף שנות השבעים. בתוך שתי עונות (1979-1981), העלה ונבלס את פאלאס חזרה לליגה הבכירה. ב-1981 עבר ונבלס לאמן את קווינס פארק ריינג'רס, והוחלף במלקולם אליסון, שכבר אימן את הקבוצה בעבר. תחת אליסון, המועדון גמגם וירד ליגה עוד בפברואר באותה עונה.

המועדון אימץ רשמית את הכינוי "העיטים" בתחילת שנות ה-70, כחלק ממאמץ רחב לחדש את תדמיתו. לקראת סוף עונת 1980/81, רכש רון נודס, לשעבר יו"ר וימבלדון, את המועדון. הוא פיטר את אליסון והחתים את דריו גרדי, אך גרדי לא מנע את הירידה, והקבוצה המשיכה להיות חלשה בעונת 1981/82.

גרדי פוטר, וסטיב קאמבר מונה למאמן-שחקן; הקבוצה ניצלה מירידה שנייה רק במחזור האחרון כמעט. קאמבר הוחלף באלן מאלרי, אך מינויו לא היה פופולרי בשל קשריו לברייטון, והקבוצה נאבקה נגד ירידה לליגה השלישית בעונות 1982/83 ו-1983/84. מאלרי עזב בסוף 1983/84, ודייב באסט מונה במקומו – אך התפטר אחרי ארבעה ימים בלבד.

קריסטל פאלאס מסיימת שלישית

ב-1984 מונה סטיב קופל, שחקן לשעבר של מנצ'סטר יונייטד, מאמן בגיל 29 בלבד. בשיתוף רון נודס, שיקם קופל את הסגל והעלה את הקבוצה לליגה הבכירה ב-1989. בעונת 1989/90 סיימה קריסטל פאלאס במקום 15, אך הגיעה לגמר גביע ה-FA בפעם הראשונה, בתיקו 3-3 מול מנצ'סטר יונייטד. בקבוצה כיכבו שחקנים כמו אנדי גריי, איאן רייט וריצ'רד שו), אך הפסידה 0-1 במשחק החוזר ולא זכתה בתואר.

בעונת 1990/91 סיימה קריסטל פאלאס במקום שיא, כשהייתה שלישית מתחת לארסנל וליברפול בלבד. עם זאת, מכירות שחקנים ופציעות הובילו לירידה בעונת 1992/93, ולכמה שנים של נדודים בין הליגות.

במרץ 1998 מכר נודס למרק גולדברג, שחלם להפוך את קריסטל פאלאס לקבוצה בכירה באירופה. קופל מונה למאמן-על עם טרי ונבלס, אך גולדברג הפסיק את המימון, והמועדון נכנס לפירוק. ונבלס התפטר, קופל חזר, והקבוצה סיימה במרכז ליגת המשנה ב-1998/99 ו-1999/2000 למרות מכירות.

קריסטל פאלאס תומכת בישראל וזוכה בתארים

ב-2000 רכש סיימון ג'ורדן את קריסטל , החליף בקופל באלן סמית', אך סמית' פוטר ב-2001 לאחר ביצועים גרועים; סטיב קמבר הציל מירידה והמועדון המשיך בנדודים בין הליגות.

ב-2012 מונה איאן הולוויי, שהעלה ב-2013. אלאן פרדו החליף ב-2013, הוביל לגמר גביע FA (הפסד 1-2 למנצ'סטר יונייטד) ושמר על מעמד. פרנק דה בור פוטר ב-2017 אחרי 77 יום, ורוי הודג'סון שמר על מקום 11. בעונות 2018/19 ו-2019/20 סיימה 12 ו-14; ב-2020/21 מקום 14, ופטריק ויירה מונה. תחת ויירה סיימה 12 ב-2021/22 עם חצי גמר גביע. ויירה פוטר ב-2022/23, והודג'סון חזר ושמר על 11.

אחרי הטבח הנורא בישראל בשמחת תורה התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, היו העיטים המועדון האנגלי שעמד מאחורי ישראל בלי למצמץ וגינה את הטבח. בעונת 2024/25 זכתה פאלאס בגביע האנגלי בפעם הראשונה (1-0 על מנצ'סטר סיטי), סיימה 12 בליגה, והוסיפה את מגן הקהילה בניצחון פנדלים על ליברפול (2-2 ב-90 דקות) באוגוסט – תואר שני בהיסטוריה בתוך שלושה חודשים.

לנו נותר לאחל להם עד 120 תארים!