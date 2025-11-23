הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל הודיעה על מינויים בנבחרת ישראל. בין המינויים אורן אהרוני חוזר לנבחרת העתודה איתה הגיע לחצי גמר אליפות אירופה

הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל הודיעה היום (ראשון) על שורת מינויים לנבחרות ישראל השונות. בין המינויים אורן אהרוני חוזר לנבחרת העתודה איתה הגיע לחצי גמר אליפות אירופה. המינויים כפופים לאישור הנהלת האיגוד.

כל המינויים: אורן אהרוני מונה למאמן נבחרת העתודה וחוזר לקדנציה שנייה בנבחרת זו, נדב זילברשטיין יאמן את נבחרת הנוער, גיא קפלן את הקדטים. יואב שנקמן ואלדד בנטוב יאמנו את נבחרות ישראל עד גיל 15 ו-14 בהתאמה.

אהרוני כאמור חוזר לאמן את נבחרת העתודה אחרי שאימן את הנבחרת ב-2022 אז הוביל אותה לחצי גמר אליפות אירופה. בקיץ 2019 סיים יחד עם נבחרת הנוער טורניר מושלם ללא הפסדים והעלה אותה לדרג א'. אהרוני משמש גם כמנהל מחלקת הנוער במכבי תל אביב ובעבר אימן את בני הרצליה איתה זכה בגביע המדינה לראשונה בתולדותיה. בנוסף הוא אימן בעבר את הפועל חיפה, הפועל באר שבע, מכבי רמת גן וגם בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב אותה הוביל לארבע אליפויות.

נדב זילברשטיין היהה עוזרו של גיא גודס בנבחרת הבוגרת ביורובאסקט 202. הוא אימן את הנבחרת בשני משחקים במוקדמות אליפות העולם 2023. זילברשטיין עבד שנים רבות במחלקות הנוער ואימן במכבי ראשון לציון. בהמשך מונה למנהל מחלקת הכדורסל בגימנסיה הריאלית ממנה יצאו שחקנים רבים. זילברשטיין העלה פעמים את עירוני נס ציונה לליגת העל ואימן את הקבוצה בליגה הראשונה במשך מספר שנים. בנוסף הוא גם אימן את נבחרת הקדטים בקיץ 2018 ושימש כעוזרו של דני פרנקו בנבחרת הנוער ב-2008.

גיא קפלן יאמן לראשונה בנבחרת ישראל

גיא קפלן יאמן לראשונה נבחרת ישראל עם מינויו למאמן נבחרת הקדטים. קפלן שימש בעבר כעוזר מאמן בנבחרת העתודה לצד אורן אהרוני ב-2021, וכן היה עוזר מאמן בנבחרת הנוער. במהלך השנים עבד כעוזר מאמן בהפועל גלבוע גליל, בני הרצליה, מכבי קריית גת, הפועל תל אביב והפועל באר שבע. את עונת 2024/25 פתח כעוזר מאמן בהפועל חולון אבל לאחר סיום תפקידו של גיא גודס מונה למאמן הראשי והוביל את הקבוצה לחצי הגמר. במקביל לאימון נבחרת הקדטים, קפלן ימשיך לשמש כעוזר מאמן בנבחרת הבוגרת.

את נבחרת ישראל עד גיל 15 יאמן יואב שנקמן, שבשנים האחרונות שימש כעוזר מאמן בנבחרת הנוער והעתודה. שנקמן, אשר משמש כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער הפועל גלבוע מעיינות, ידריך את הנבחרת במכביה. אלדד בנטוב, שמוביל את עירוני קרית אתא לעונה נהדרת בליגת העל, יאמן את נבחרת ישראל עד גיל 14 וילבש לראשונה את המדים הלאומיים כמאמן.

איגוד הכדורסל מבקש להודות למאמני הנבחרות הצעירות – שרון אברהמי, ברק פלג ויהוא אורלנד אשר הובילו את הנבחרות השונות להישגים בשנים האחרונות.