אביב גפן מצטרף לשורת אנשי התרבות והתקשורת שמוחים נגד החלטתו של שר הביטחון כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית. "היום שבו לא נוכל להשמיע את דעתנו יהיה היום שנחדל להיות מדינה דמוקרטית"

הזמר אביב גפן מצטרף למחאה של אנשי התקשורת והתרבות נגד סגירת גלי צה"ל.

בסטורי שהעלה אביב גפן היום (חמישי) לחשבון האינסטגרם שלו, משתף הזמר כי הוא יוצא נגד ההחלטה של שר הביטחון ישראל כ"ץ, לסגור את תחנת הרדיו הצבאית. "היום שבו לא נוכל להשמיע את דעתנו, יהיה היום שנחדל להיות מדינה דמוקרטית", כך כתב גפן בסטורי.

נזכיר כי בסרטון שפורסם השבוע ובו מדברים שורה של בוגרי גלי צה"ל – בהם יונית לוי, יהורם גאון וטל ברמן, הם מביעים התנגדות לסגירת התחנה, ומדגישים את תפקידה הציבורי והצבאי.

הסרטון נפתח בדבריה של מגישת חדשות 12, יונית לוי, שמזכירה את נוכחות התחנה בשטח: "עם כל הרעש סביב, קל לשכוח עובדה פשוטה: המיקרופון של גלי צה"ל מגיע לכל מקום שבו נמצאים חיילים וחיילות, כדי לשמוע ולהשמיע את הסיפורים שלהם".

עוד באותו נושא יונית לוי ויהורם גאון נגד סגירת גל"צ: "קול שאסור להשתיק" 21:27 | שיר לוי 0 0 😀 👏

לאחריה נשמע יהורם גאון, ששידר בתחנה במשך עשרות שנים, ומדגיש את עצמאות השידור שחווה לאורך כל התקופה: "32 שנה שידרתי בימי שישי בתחנה הזאת… מיום שידורי הראשון ועד היום, מעולם לא נאמר לי מה לומר, איך לומר, מתי לומר או למה. התחנה נתנה פתחון פה לכל חלקי החברה הישראלית".