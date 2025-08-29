מגישת חדשות 12 יונית לוי, חושפת פרויקט אישי ראשון: רומן לבני נוער שנכתב בזום עם עיתונאית אמריקנית, ועוסק באומץ, זהות יהודית ומאבק באנטישמיות

מגישת חדשות 12 יונית לוי פרסמה חשפה אמש (חמישי) כי בשנה וחצי האחרונות עבדה על פרויקט אישי יוצא דופן; כתיבת רומן ראשון, אותו חיברה יחד עם חברתה הוותיקה, המגישה והעיתונאית האמריקנית ביאנה גולודריגה.

לדבריה, הספר, שמיועד לבני נוער בגיל חטיבת הביניים, עוסק בשאלות של חוסר צדק, זהות יהודית והתמודדות עם אנטישמיות. "כמוני, גם ביאנה ראתה את הצורך בסיפור שהורים יוכלו לחלוק עם ילדיהם, סיפור שמעורר שאלות, מעמיק את הבנת הברית ומעודד אומץ", כתבה לוי.

לוי תיארה את תהליך העבודה המאתגר: "איך כותבים רומן כששותפתך לכתיבה חיה במרחק של יותר מ-5,000 מיילים? שיחות זום. המון המון שיחות זום".

לדבריה, השתיים תיאמו לוחות זמנים בין אזורי זמן שונים, קיימו סיעורי מוחות, חלקו ביניהן את פרקי הספר, ולאחר מכן שבו לבדוק כיצד כל אחת מהן קידמה את העלילה.

"מצאתי את עצמי קשורה במיוחד לקולות של הסבים והסבתות היהודים", חשפה לוי. "הייתי נשארת ערה עד מאוחר וכותבת סיפורי רקע שלמים שלא נכנסו לספר, פשוט כי לא הצלחתי לשחרר אותם".

לוי חשפה כי שמו של הספר החדש הוא "אל תאכיל את האריה", והוא צפוי לצאת בקרוב: "כתיבת רומן היא מרתיעה בפני עצמה. לכתוב אחד על פני יבשות, אפילו יותר מזה. אבל כשאנחנו מתכוננות לשתף את הספר עם העולם, אני לא הייתי משנה דבר מהמסע הזה".