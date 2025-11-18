בוגרי גלי צה"ל – בהם יונית לוי, יהורם גאון וטל ברמן, מופיעים בסרטון חדש המתנגד לסגירת התחנה, ומדגישים את תרומתה לאורך עשרות שנים לחיילים ולחברה הישראלית. בסרטון הם מתייחסים לעצמאות השידור, לחשש ממניעים פוליטיים ולחשיבות המשך פעילות גל"צ

סרטון חדש שפורסם היום מאגד שורה של בוגרי גלי צה"ל – בהם יונית לוי, יהורם גאון וטל ברמן, שמביעים התנגדות לסגירת התחנה, ומדגישים את תפקידה הציבורי והצבאי.

צפו בסרטון ההתנגדות לסגירת התחנה

יונית לוי: "המיקרופון שמגיע לכל חייל וחיילת"

הסרטון נפתח בדבריה של מגישת חדשות 12, יונית לוי, שמזכירה את נוכחות התחנה בשטח: "עם כל הרעש סביב, קל לשכוח עובדה פשוטה: המיקרופון של גלי צה"ל מגיע לכל מקום שבו נמצאים חיילים וחיילות, כדי לשמוע ולהשמיע את הסיפורים שלהם".

יהורם גאון: "מעולם לא נאמר לי מה לומר"

לאחריה נשמע יהורם גאון, ששידר בתחנה במשך עשרות שנים, ומדגיש את עצמאות השידור שחווה לאורך כל התקופה: "32 שנה שידרתי בימי שישי בתחנה הזאת… מיום שידורי הראשון ועד היום, מעולם לא נאמר לי מה לומר, איך לומר, מתי לומר או למה. התחנה נתנה פתחון פה לכל חלקי החברה הישראלית".

ביקורת על אופן קבלת ההחלטה

דוברים נוספים מציינים כי התחנה שומרת על שידור חופשי נטול לחצים פוליטיים ומסחריים, ומעלים חשש שסגירתה תיעשה ממניעים שאינם מקצועיים. חלקם מזהירים מפגיעה בגוף תקשורת ותיק שמתפקד כבר 75 שנה.

הדיון הציבורי נמשך

הסרטון מצטרף לשיח ההולך ומתרחב סביב עתידה של גל"צ. נכון לעכשיו, הנושא עדיין לא הוכרע וממשיך לעורר מחלוקת ציבורית ופוליטית.