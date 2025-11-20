אלכס שולץ וארוסתו לינוי הם בין יוצרי התוכן החזקים ביותר בטיקטוק ישראל, עם סרטונים שמגיעים למיליוני צפיות. הערב הם נישאו זה לזו בחתונה מרגשת. צפו

אלכס שולץ הוא בין כוכבי הטיקטוק החזקים בארץ, שידוע בעיקר בזכות המיקרופון שלו, איתו הוא מראיין אנשים. גם בת זוגו לינוי נכנסה לעולם הסושיאל ומראיינת בעצמה. הערב (חמישי) הזוג באים בברית נישואין ומתחתנים באירוע חגיגי בנוכחות חברים מהתעשייה.

כוכבי הטיקטוק האהובים, אלכס ולינוי התארסו ביוני האחרון, אחרי ששולץ כרע ברך בטיול בחו"ל וביקש ממנה להיות אשתו. החתונה החגיגית, בנוכחות מפורסמים רבים נוספים, מתקיימת במקום לאירועים טרמינל מבית הבאר של סבא.

השניים נישאו בחתונת ענק מול מאות חברים ובני משפחה, ובנוכחות קולגות רבים. בין הנוכחים, אביתר עוזרי, עדן דניאל גבאי, מעיין פרתי, לירז עוזרי, יגל אושרי, איזי, שחר טבוך, אורן להב, קווין רובין, יובל מעתוק, אבי אברומי, ועוד.

מזל טוב לזוג האהוב. מאחלים לכם להקים בית אוהב ושמח.