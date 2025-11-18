חברי סיעת "עוצמה יהודית" פנו במכתב דחוף לראש הממשלה בדרישה לבטל את רפורמת החלב שמקדם משרד האוצר בראשות השר סמוטריץ' במסגרת חוק ההסדרים. לטענת הסיעה הרפורמה צפויה לפגוע אנושות במשק החלב המקומי, להחליש את החקלאות הישראלית ואף להוביל לעליית מחירים. גם הח"כ מרגי מש"ס מתנגד לרפורמה

עוצמה יהודית נגד סמוטריץ': רפורמת החלב של שר האוצר מעוררת סערה. הערב (שלישי) שלחה סיעת עוצמה יהודית מכתב לראש הממשלה שבו הם מביעים את התנגדותם למהלך.

במכתב, עליו חתומים כל חברי הסיעה, מביעים חברי הכנסת של 'עוצמה יהודית' תמיכה עקרונית בייעול משק החלב, חיזוק התחרות והורדת יוקר המחיה – אך מזהירים כי הרפורמה הנוכחית של האוצר תוביל לתוצאה ההפוכה.

"הרפורמה שמקדם משרד האוצר, לא רק שאינה מקדמת מטרות אלו אלא צפויה להביא לתוצאה הפוכה: פגיעה בייצור המקומי, החלשת החקלאות הישראלית והעמקת התלות ביבוא," נכתב במכתב החריף. לדבריהם, תלות זו תביא "בטווח הבינוני והארוך לעליית מחירים ולפגיעה בצרכנים."

הסיעה מצטטת את עבודת המטה המקצועית של משרד החקלאות וקובעת כי הרפורמה במתכונתה "איננה מתווה אחראי או מאוזן," ומדגישה: "אי אפשר לייעל משק חלב באמצעות החלשתו, ואי אפשר להוריד את יוקר המחיה באמצעות יצירת תלות במדינות אחרות." במקום הרפורמה של האוצר, 'עוצמה יהודית' קוראת לרוה"מ נתניהו לאמץ את "מתווה תשעת הצעדים" של משרד החקלאות, אותו הם מתארים כ"מקצועי ומקיף."

המתווה החלופי כולל, בין היתר: שדרוג תשתיות רפתיות והכנסת טכנולוגיות מתקדמות. הקמת מרכזי מזון אזוריים. חיזוק המחלבות הקטנות והבינוניות. ייעול לוגיסטי והתאמת רגולציה. לטענת עוצמה יהודית, מתווה זה הוא המאפשר "הורדת יוקר המחיה תוך שמירה על עמידות וביטחון המזון של מדינת ישראל."

בסיום המכתב מזהירים בעוצמה יהודית, כי הצעת משרד האוצר צפויה להביא ל"צמצום דרמטי של הייצור המקומי ולפגיעה ישירה ביישובי הפריפריה וההתיישבות, המהווים חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי." לפיכך, הסיעה דורשת מראש הממשלה: "אנו סבורים כי נכון להסיר את הרפורמה של משרד האוצר מסדר היום ולבחון מחדש קידום מתווה מבוסס על עבודת משרד החקלאות."

ח"כ יעקב מרגי מש"ס תקף גם כן את משרד האוצר על משבר החלב ורפורמת הייבוא שהוא מגבש: "אין מי שהולך לקניות ולא שם לב לתעתוע שעושים לנו הקמעונאים, בעלי הרפתות ומשרד האוצר בתחום החלב. הם מייצרים מחסור מדומה במדפים כדי שנקנה את החלב הלא מפוקח בסכומי עתק. המאבק של הרפתנים צודק. מדינת ישראל חייבת להסתכל על תחום החקלאות אחרת, לא יתכן שימדדו את החקלאות רק ברווחיות, לחקלאות הישראלית יש ערך לאומי חשוב".

עוד אמר מרגי: "אני קורא למשרד האוצר לחזק את החקלאות הישראלית, במקום לעשות רפורמות ייבוא שהוכח כבר שזה לא מוזיל את המחירים, ראינו את זה בתחומים אחרים, זה רק מחסל ענפים רבים בתחום החקלאות. אני קורא לחברי כנסת נוספים להצטרף לבקשה שהגשתי לדיון מהיר בנושא בוועדת הכלכלה".