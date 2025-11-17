שר האוצר הצהיר בפתח ישיבת הסיעה לגבי רפורמת החלב: "המטרה הראשונה והחשובה ביותר של רפורמת החלב היא פשוטה וברורה: להוריד את יוקר המחיה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לגבי רפורמת החלב: "המטרה הראשונה והחשובה ביותר של רפורמת החלב היא פשוטה וברורה: להוריד את יוקר המחיה. אין כאן קיצורי דרך, אין קסמים – יש עבודה מקצועית, יש אחריות, ויש נחישות שלא להסיט את העיניים מהמטרה המרכזית".

דבריו המלאים: "אני רוצה לפתוח היום במהלך כלכלי וחברתי שאני לא מתכוון לוותר עליו – רפורמת החלב. רפורמה טובה, אחראית, ובעיקר כזו שמציבה את הציונות ואת האזרח הישראלי במרכז. אנחנו באנו לעבוד בשבילכם, ולא בשביל אף אינטרס אחר. בניגוד לקמפיין הדמגוגי ועתיר המשאבים נגדי, רפורמת החלב שלי שומרת על היצור המקומי, שומרת על החקלאות, שומרת על החקלאים, וכן, גם פותחת את השוק לתחרות בריאה שתגדיל את ההיצע ותוריד את המחירים לעם ישראל".

עוד באותו נושא בציונות הדתית נגד עוצמה יהודית: "השוטרים באחריות שלכם" 15:44 | נחום פרי 0 0 😀 👏

"המטרה הראשונה והחשובה ביותר של רפורמת החלב היא פשוטה וברורה: להוריד את יוקר המחיה. אין כאן קיצורי דרך, אין קסמים – יש עבודה מקצועית, יש אחריות, ויש נחישות שלא להסיט את העיניים מהמטרה המרכזית: להפחית את מחירי מוצרי היסוד לכל משפחה בישראל".

"כדי להבין המהלך הזה צריך קודם כל להפנים: שוק החלב בישראל נשלט שנים רבות על ידי שתי מחלבות ענק – תנובה ושטראוס – שהוכרזו רשמית כמונופולים. כל מי שמבין בכלכלה יודע שאין דרך להתמודד עם יוקר מחיה בלי לפרק מונופולים, ודרך אחת לפרק אותם זה ליצור תחרות אמיתית. תחרות שמייצרת מחיר הוגן, איכות טובה יותר, ושוק שמשרת את הצרכן ולא את הרווח של תאגידים".

"התחרות הזו תגיע באמצעות פתיחת השוק ליבוא – במינון נכון, בזהירות ובאחריות. אנחנו לא פוגעים בייצור המקומי, אלא מגדירים מחדש את האיזון: 80% ייצור ישראלי, ו־20% פתיחה לתחרות. זהו שינוי היסטורי. זה שומר על העצמאות והחוסן החקלאי שלנו, אבל גם יוצר לחץ תחרותי שמונע מהמונופולים להמשיך לייצר רווחי עתק על חשבונכם.

על הרפתנים: "הם לא הבעיה – הם חלק מהפתרון"

"ואם כבר מדברים על אינטרסים זרים – תנובה נמצאת בבעלות סינית. אז לפני שמספרים לכם כל מיני אגדות על מי ייהנה מהמהלך הזה, כדאי לזכור מי נהנה כיום מהריכוזיות הזו, ובעיקר מי משלם עליה: הציבור הישראלי. אני רוצה להתייחס גם לנושא שמעסיק רבים – ביטחון המזון. מי שחושב שבידוד מלא של השוק ושמירה על שוק סגור מבטיחים ביטחון מזון – טועה.

"גיוון מקורות, תקינות של שרשרת אספקה, רשת ביטחון בינלאומית – אלה עקרונות יסוד בכל מדינה מתקדמת. ייצור מקומי חזק לצד אפשרות ליבא סחורה נוספת בשגרה ובעת משבר – זה ביטחון אמיתי. בתוך הרפורמה הזו, אנחנו לא מזניחים את הרפתנים. ההיפך. הרפתנים המסורים, שעובדים 24/7, הם הלב הפועם של הענף.

"הם לא הבעיה – הם חלק מהפתרון. מי שירצה לסגור כי הוא יעיל – יקבל חבילת יציאה הוגנת שתאפשר לו להתפרנס בכבוד. מי שבפריפריה ובספר – יקבל תעדוף. מי שרוצה לגדול – יוכל לעשות זאת. אנחנו מבטלים לראשונה מגבלת ייצור היסטורית, ופותחים את השוק ליזמות אמיתית. רפתות גדולות יוכלו לגדול, רפתות בינוניות יוכלו לשגשג, ומחלבות קטנות יקבלו חבילת תמריצים שתחזק את התחרות בישראל.

סמוטריץ' על רפורמת החלב: "אל תקנו את הסיפורים הדמגוגים"

המשמעות למשק? לפי הערכות גורמי המקצוע – חיסכון של כמיליארד שקלים בשנה, כסף שחוזר לכיס של האזרחים, על מוצרי מפתח שכל משפחה קונה מדי שבוע. אל תקנו את הסיפורים הדמגוגים ששמים את הרפתנים בחזית ומנצלים באופן ציני את הציונות והחקלאות בספר. זה קמפיין שממומן על ידי המפרסמים הגדולים ביותר בשוק התקשורת בישראל שקונים את התקשורת שאתם צורכים ומשחקים לכם בראש כדי שתמשיכו לשלם יותר ולפרנס את המונופולים שלהם".

"תכנית הנתיב למדינה פלסטינית – לא תהיה. משימת חיי היא למנוע הקמה של מדינה פלסטינית בלב ארצנו. יש עשרות מדינות ערביות, יש גם כמה מדינות אירופיות שיכולות להתאים לכך – לא כאן. פה קמה מדינת היהודים, וכאן היא תמשיך להתקיים בריבונות מלאה. אני עובד קשה בשנים האחרונות כדי להרוג את רעיון המדינה הפלשתינית בפועל ומתכוון בעזרת השם להמשיך בכך בכל הכח".

"גם השבוע אני אומר באופן ברור: המציאות הביטחונית מלמדת זאת שוב ושוב. את המחבלים הנצורים ברפיח צריך לחסל, עד האחרון שבהם. הבטחנו לחסל את חמאס, ואסור ללכת לשום הסדר שמשאיר בחיים ביצי-נחש שיצמיחו מחדש את הטרור. בלי חיסול חמאס – אין ביטחון לישראל, אין שקט לתושבים, ואין אפשרות לשקם את חבל התקומה ואת הארץ כולה".