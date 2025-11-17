"‏העיר השחורה": פנדורין יוצא למרדף מסוכן אחר "נקר" בבאקו האפלה. עלילה מותחת, דמויות מסתוריות ותפאורה היסטורית שעוטפת אותך מיד

הספר ה-13 בסדרת עלילותיו של הבלש הרוסי הגדול אראסט פטרוביץ' פנדורין יצא לאור – וכל מי שמכיר את הסדרה יודע: כל ספר חדש הוא חגיגה אמיתית לאוהבי הז’אנר. ואם עדיין לא הכרתם את פנדורין? אתם בהחלט באיחור, ומומלץ להתחיל לצמצם פערים.

מרדף אחר מתנקש מסתורי בשם "נקר"

בספר החדש "העיר השחורה" מאת בוריס אקונין, יוצא פנדורין למרדף אחר טרוריסט ומתנקש שזהותו אינה ידועה, המכנה את עצמו "נקר". הרמזים מובילים אותו לעיר הנפט באקו – עיר אפלה, מרובת סמטאות ומתח פוליטי, שם הוא מחפש אחריו לצד משרתו היפני הנאמן, מאסה.

כמו תמיד אצל אקונין, העלילה מסתבכת ומתפתלת. פנדורין נאלץ להתמודד עם דמויות רבות, גברים ונשים, ולהחליט למי ניתן לתת אמון וממי להיזהר. ניסיונות התנקשות חוזרים ונשנים מאלצים אותו לרדת למחתרת – ומשם לנסות לאתר את "נקר", שמכיר את העיר טוב ממנו.

חיי נישואים תחת סכנה

בנוסף לכל ההתרחשות, פנדורין נדרש לתפקד כבעל אוהב לרעייתו קלרה – שחקנית שמצלמת סרט ראינוע בבאקו. היחסים בין השניים אינם במיטבם כבר זמן רב, אך פנדורין הג'נטלמן מקפיד למלא את חובותיו הציבוריים ולשחק את תפקיד הבעל כמקובל.

עם התקדמות העלילה, פנדורין מבין כי מדובר במזימה גדולה בהרבה משחשב – וממהר להתריע בפני נציגי השלטון המרכזי במוסקבה. מכאן העלילה רק הולכת ומסתבכת, ובוודאי שלא נגלה מה קורה בהמשך.

תפאורה היסטורית עשירה וצבעונית

מעבר לסיפור הבלשי, אחד המרכיבים המרכזיים בסדרת פנדורין הוא התיאור המדויק של התקופה. אקונין מצליח להעביר את הקוראים ישירות לתחילת המאה ה-20, לימי טרום מלחמת העולם הראשונה. החיים בבאקו – עיר נפט המושכת אליה מתעשרים, מהגרים וקבוצות אתניות שונות – מוצגים בצבעוניות חיה ומלאת עומק.

בתוך העיר פועלים ארגונים שונים: בולשביקים, אנרכיסטים, מוסלמים, סוציאליסטים ועוד – כולם נלחמים אלו באלו בדרכים יצירתיות ומורכבות. אקונין מצליח "להעביר אותנו בדלת הזמן" ולגרום לנו לחוות את התקופה כאילו היינו שם.

פנדורין – לא רק בלש, גם פילוסוף של חיים

הספר מציג שוב את אישיותו הייחודית של פנדורין, שלמד לנהל את חייו באופן מלא – פיזית וגם מנטלית. הוא מושפע עמוקות מהתרבות היפנית בעקבות תקופה שבה חי ביפן, ומלווה במשרת יפני שמסייע לו ליישם דרכים יפניות לחיים בריאים ומאוזנים.

חוויה משולבת של מסתורין, היסטוריה והשראה

"העיר השחורה" מצליח לשלב עלילה בלשית מותחת, שיעור היסטוריה עשיר ומלא צבעים, וגיבור שמעניק השראה. מי שמחפש ספר שנבלע אליו בשנייה ולא רוצה להניח אותו – ימצא כאן בדיוק את זה.

העיר השחורה, בוריס אקונין, 423 עמודים, הוצאת ידיעות ספרים.