קונטרס ההשגות על הספר פניני הלכה הורחב לספר. הרב ליאור פנחס הוציא לאור את הספר "כי טובה חכמה מפנינים" בו הוא מסיק כי דימום מהתקן תוך רחמי אוסר לפי רוב הפוסקים

ארבע שנים אחרי הפולמוס סביב ספר פניני הלכה, השלים הרב ליאור פנחס כתיבת הרחבות לקונטרס שהוציא בזמנו כהשגות על הספר שעסק בהלכות נידה.

בשבועת האחרונים, באירועים מרכזיים של הציבור הסרוג, בעיקר בעולם הישיבות (הקפות שניות, שמחת בית השואבה), הספר נמכר וכעת הוא ניתן להורדה בחינם באתר סרוגים.

שם הספר "טובה חכמה מפנינים" מכיל בעצמו עקיצה לחיבור המקורי פניני הלכה.

מטרת החיבור היא לברר את אמיתתה של תורה בענייני הלכות טהרת המשפחה, כדי לקיים את הדרישה "לאפרושי מאיסורא". הוא נכתב כתגובה וכהרחבה לביקורת כנגד ספר "פניני הלכה – הלכות טהרת המשפחה". המחבר מציין כי רבנים וגדולי תורה רבים, ממגוון חוגים, פרסמו מכתבי ביקורת ומחאה חריפים נגד גישת הפסיקה בספר זה בנושאים החמורים ביותר של טהרת הבית.

ועיקרו של החיבור הוא דיון מרכזי בנוגע לדימום בנוכחות התקן תוך רחמי. המחבר קובע כי מצב זה מוגדר כ'ספק מכה'. זאת מכיוון שיש מחלוקת בין הרופאים האם הדימום נגרם מפצע שההתקן גרם לרירית הרחם או מתגובה אחרת שדינה כדם נידה. לפיכך, לדעת רוב פוסקי דורנו, יש לאסור דימום זה. המחבר מבקר את הגישה המקילה, הטוענת כי ניתן להתיר תלייה במכה אפילו כאשר יש רק "סיכוי של עשרה אחוזים בלבד" שהדם נובע מפצע, ורואה בכך חריגה מדרך הפסיקה המקובלת.

בדברי ההסכמות לספר כתבו הרבנים שכתבו את ההסכמות הספר שיצא לאור לאחרונה נועד "להוציא מדעתם של המתפרצים להקל להתיר אפילו כשאין מכה ידועה לתלות בה, נגד דעת כל הפוסקים וגדולי הדורות, וגם מקילים בכל אשה שיש לה התקן תוך רחמי, אף שאין לרופאים שום וודאות, שההתקן גורם למכה ברחם…"

בסך הכל הספר מנוסח בשפה בהירה ונעימה לקריאה, גם למי שלא בקי בכתבים הלכתיים. והוא נועד גם לתלמידי חכמים וגם לציבור הרחב.