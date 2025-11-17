כפי שפורסם לראשונה בסרוגים: הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד יוסף ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר, כינסו את חברי מועצת הרבנות הראשית והתריעו מפני פגיעה של בג"ץ בסמכות ההלכה

כפי שפורסם לראשונה באתר סרוגים: היום (שני) התקיים כינוס מורחב של הרבנים הראשיים עם מועצת הרבנות הראשית וחברי בית הדין הגדול כדי לדון בשורת פסיקות של בג"צ. הכינוס של שתי זרועות הרבנות – גם מועצת הרבנות וגם בית הדין הרבני, הוא נדיר ולא נעשה בשנים האחרונות, מה שמלמד על החומרה בה תופסים הרבנים הראשיים את המצב.

בהודעה שיצאה לאחר הכינוס, טענו במועצת הרבנות הראשית כי הוחלט לקיים את ישיבת החירום בעקבות החלטות בג"ץ האחרונות הנוגעות לסמכויות הרבנות הראשית.

במהלך הישיבה הביעו המשתתפים מחאה חריפה על "התערבות בג"ץ בעניינים שלעמדת מועצת הרבנות הראשית הינם הלכתיים, המצויים בסמכותה על פי חוק של מועצת הרבנות הראשית".

הרבנים הראשיים מסרו כי הם "מיצרים על התערבות בג״ץ בנושאים בעלי השלכות הלכתיות, והדגישו כי שאלות הלכה, סמיכה והנהגה רוחנית של עם ישראל נתונות להכרעתה של מועצת הרבנות הפועלת מכוח חוק הרבנות הראשית".

עוד נמסר מהמועצה כי "מועצת הרבנות הראשית לישראל רואה את יעודה בשמירה על יהדותה של מדינת ישראל, והמשך שמירה על המסורת כפי שנהגו מדורי דורות".

נציין כי חברי בית הדין הרבני הגדול לא הגיעו לכינוס החירום בעקבות חוות דעת של היועמ"ש של בתי הדין שאסרה עליהם להגיע לכינוס.

נזכיר כי בשבוע שעבר פסק בג"צ כי על הרבנות להכיר בכשרות צהר, כארגון כשרות ארצי, וזאת בנוסף לפסיקות קודמות ובהן: לקיחת הסמכות של בתי הדין הרבניים מלדון במזונות, חיוב להעסיק שוחטים בחו"ל מעבר לגיל אותו קבעה הרבנות וגולת הכותרת – פסיקת בג"צ שמחייבת לבחון נשים לרבנות בכל המקצועות, נגד עמדת מועצת הרבנות.