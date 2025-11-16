בעקבות סדרה של פסיקות בג"צ נגד עמדת הרבנות הראשית יזמו הרבנים הראשיים כינוס חירום של מועצת הרבנות הראשית יחד עם חברי בית הדין הרבני הגדול כדי לדון בצעדי תגובה

הרבנות הראשית יוצאת למאבק בבג"צ, וזאת לאור שורה של פסיקות "חילוניות" שמרוקנות את סמכות הרבנות.

מחר (יום שני) יתקיים באופן חריג ונדיר, כינוס מורחב של הרבנים הראשיים עם מועצת הרבנות הראשית וחברי בית הדין הגדול כדי לדון בשורת פסיקות של בג"צ. הכינוס של שתי זרועות הרבנות – גם מועצת הרבנות וגם בית הדין הרבני, הוא נדיר ולא נעשה בשנים האחרונות, מה שמלמד על החומרה בה תופסים הרבנים הראשיים את המצב.

בשבוע שעבר פסק בג"צ כי על הרבנות להכיר בכשרות צהר, כארגון כשרות ארצי, וזאת בנוסף לפסיקות קודמות ובהן: לקיחת הסמכות של בתי הדין הרבניים מלדון במזונות, חיוב להעסיק שוחטים בחו"ל מעבר לגיל אותו קבעה הרבנות וגולת הכותרת – פסיקת בג"צ שמחייבת לבחון נשים לרבנות בכל המקצועות, נגד עמדת מועצת הרבנות.

נציין כי חלק מהבעיות קשורות גם לשיתוק של הכנסת. שר הדתות מלכיאלי (שהתפטר בינתיים) לא הצליח בשלוש שנים לבטל את "רפורמת הכשרות של כהנא" ולכן בג"צ בהרכב שמרני קבע כי יש לציית לחוק ולאפשר כשרות גם לצהר. חקיקת הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים עדיין תקועה בשלבי חקיקה, בחינות לנשים ותקנות השחיטה, גם הן תקועות בהעדר שר דתות במשרה מלאה.

כשהכנסת על סף פיזור, והממשלה הופכת לממשלת מעבר, השינויים בתחום הדת, לא יקבלו פתרון באופק הנראה לעין. עם זאת, גורמים ברבנות אומרים לסרוגים כי לא מדובר רק בכינוס מחאה כדי להוציא קיטור על בג"צ, אלא בראש ובראשונה הבעת עמדה אחידה על החובה בעצמאות הרבנות מול הניסיון של בג"צ לכפות החלטות "חילוניות".