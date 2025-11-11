נשיא בית המשפט העליון עמית דחה את בקשת הרבנות הראשית לדיון נוסף בנוגע למתווה בחינות הסכמה ייחודי לנשים וקבע כי יש לפתוח את כלל מבחני הרבנות לכולם

השופט יצחק עמית קובע היום (שלישי) כי גם נשים תוכלנה להיבחן בבחינות לרבנות. הבחינות עד כה היו מיועדות לגברים בלבד.

נזכיר כי לפני מספר חודשים קבע בית המשפט העליון כי הרבנות הראשית צריכה לאפשר לנשים לגשת לבחינות באופן שוויוני לגברים, דבר שלא היה קיים מעולם. ברבנות ביקשו לקיים דיון חוזר ולהגיע לפשרה לפיה יהיה ניתן לנשים להיבחן בנושאים מסויימים בלבד.

עד כה רק גברים היו יכולים לגשת לבחינות, אך במענה לעתירות שהוגשו בעבר בדרישה לאפשר גם לנשים להיבחן יצר המשרד לשירותי דת קורס שאינו קשור לרבנות שבסופו קיבלו הנשים תעודה. לבסוף ביטל המשרד גם את האפשרות הזאת וההכרעה חזרה לידי בית המשפט העליון.

בתגובה לכך ברבנות הראשית החליטו שלא לקיים את הבחינות בכלל, גם לא לגברים, וכל זה על מנת שנשים לא יוכלו להגיע לבחינות.