שקמה ברסלר תוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומרת כי הוא מנצל את המשפט נגדו כדי להסית נגד מערכת המשפט

פרופסור שקמה ברסלר – ממנהיגות המחאה נגד ממשלת נתניהו – תוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומרת כי הוא מנצל את המשפט נגדו כדי להסית נגד מערכת המשפט.

לדבריה: "נתניהו משתמש בפלטפורמה של דוכן העדים כדי להתסיס את השטח ולעשות דה לגיטימציה למערכת המשפט".

ברסלר הוסיפה כי "הוא לא בונה על לצאת זכאי במשפט, הוא בונה על זה שגם אם לשופטים יהיה אומץ לפסוק על פי דין, אף אחד לא יאכוף את הכרעתם".

בתוך כך, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהייתה צפוה להתקיים ביום רביעי הקרוב, בוטלה בשל "עניין בטחוני", כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, השופטים במשפטו של נתניהו קיבלו לידיהם מעטפה ובה בקשה לדחיית העדות. לאחר דיון קצר ביניהם החליטו השופטים לאשר את הבקשה.