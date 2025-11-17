פרופסור שקמה ברסלר – ממנהיגות המחאה נגד ממשלת נתניהו – תוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומרת כי הוא מנצל את המשפט נגדו כדי להסית נגד מערכת המשפט.
לדבריה: "נתניהו משתמש בפלטפורמה של דוכן העדים כדי להתסיס את השטח ולעשות דה לגיטימציה למערכת המשפט".
ברסלר הוסיפה כי "הוא לא בונה על לצאת זכאי במשפט, הוא בונה על זה שגם אם לשופטים יהיה אומץ לפסוק על פי דין, אף אחד לא יאכוף את הכרעתם".
בתוך כך, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהייתה צפוה להתקיים ביום רביעי הקרוב, בוטלה בשל "עניין בטחוני", כך דווח בחדשות 12.
על פי הדיווח, השופטים במשפטו של נתניהו קיבלו לידיהם מעטפה ובה בקשה לדחיית העדות. לאחר דיון קצר ביניהם החליטו השופטים לאשר את הבקשה.
אבנר(לא נתניהו)
כמו כל אזרח! לא מתייצב למשפט, שיצא לנבצרות!!!17:30 17.11.2025
אזרח
אמר עליו ראש מוסד לשעבר בסיפרו,לא היה מנהיג כמו ביבי שהקריב את שלמות המדינה לאינטרסים שלו .17:42 17.11.2025
לירי שזיפי
לכל אנשי הימין המלך שלכם הזדקן תשוש נפשית נכנע לטראמפ על כל צעד ושעל18:00 17.11.2025
רפפורט
אולי תתחילו להתרגל שחל שינוי השמאל מתחיל להתאדות עוד 3 שנים מהפח בכול המובנים גב שיקמה הבנותי?!17:53 17.11.2025
אזרח
האם סרוגים הפך ליחצ"ן ולדובר של שקמה ברסלר. נראה לי שממש כן ?!17:52 17.11.2025
