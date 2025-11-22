פפ גווארדיולה טען כי "העולם עזב את פלסטין" וכי ישראל "השמידה עם שלם", וקבע שהנזק שנגרם בעזה "בלתי הפיך". לדבריו, אין דרך להצדיק את הנעשה ברצועה והוא מותח ביקורת חריפה על מנהיגי העולם

מאמן מנצ'סטר סיטי, פפ גווארדיולה, השמיע ביממה האחרונה דברים חריפים במיוחד בנושא המלחמה בעזה. גווארדיולה טען כי הקהילה הבינלאומית לא עשתה די כדי למנוע את הפגיעה באזרחים ואמר כי המצב בשטח חמור ובלתי הפיך.

לדברי המאמן, "העולם עזב את פלסטין בשקט. לא עשינו שום דבר. הם לא אשמים בכך שנולדו שם". בהמשך התייחס למתרחש ברצועה: "כולנו אפשרנו להם, לישראל, להשמיד עם שלם. הנזק כבר נעשה והוא בלתי הפיך".

גווארדיולה הוסיף כי אינו רואה דרך להצדיק את המציאות ברצועה: "אני לא יכול לדמיין אדם בעולם הזה שיכול להגן על הטבח בעזה. ילדינו יכולים להיות שם ולהירצח רק בגלל שהם נולדו שם". בהתייחסות רחבה יותר, מתח המאמן ביקורת גם על מנהיגי העולם: "יש לי מעט מאוד אמון במנהיגים. הם עושים כל מה שצריך כדי להישאר בשלטון".