נפתלי בנט השתמש בהיתר של הרב טאו לצרף את רע"מ לקואליציה כדי להקים את ממשלת בנט-לפיד-עבאס. הפעם סמוטריץ' הוא זה שנותן לשמאל את האישור להריסת בתים ביהודה ושומרון

הארכיון לא שוכח. "כמה שעות לפני שבת, הבניה הערבית ביהודה ושומרון משתוללת, אבל בנט, שקד, גנץ, בר לב ועבאס שולחים את המנהל האזרחי להרוס קרוואן בגבעת קומי אורי ביצהר (גבעה וותיקה מאוד). לא נשכח ולא נסלח."

את הציוץ הזה כתב יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', אז חבר כנסת באופוזיציה, שזעם על כך שממשלת בנט-לפיד-רע"מ הורסת מאחזים בשומרון. קצת פחות מארבע שנים חלפו, סמוטריץ' הוא השר לענייני ההתיישבות ביהודה ושומרון, והוא זה ששולח את כוחות המנהל האזרחי להרוס בתים של יהודים בגבעה בגוש עציון.

את ההסבר להריסה, נתן סמוטריץ' בכך שהיא נועדה לאפשר למועצה לבנות במקום אלפי יחידות דיור והוא גם הוסיף משפט אופייני: "לא צריך ללמד אותנו לא איך עושים ציונות, ולא איך עושים התיישבות".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אל תלמדו אותי על התיישבות. סמוטריץ על ההרס בגבעת צור משגבי

השמאל ישמש בהיתר של סמוטריץ' להרוס את יהודה ושומרון

האם בלשכת סמוטריץ' אף אחד לא חשב על ההשלכות של המהלך הזה? אם לסמוטריץ' מותר להרוס בתים בגבעה מסיבה א', מחר יגיע שר ביטחון אחר (או שר במשרד הביטחון האחראי על ההתיישבות) שיגיד כי הוא הורס בתים בגבעות בגלל סיבה ב'. אם עד היום הרס בתים בגבעות היה "איסור מוחלט", הרי שמעכשיו הוא כבר "מותר לצורך גדול" ומשם פוליטיקאים ליברלים יותר ינצלו אותו לכל מטרה.

סמוטריץ' הרי היה בסירה הזו. במשך 73 שנה שיתוף ערבים בקואליציה היה ייהרג ובל יעבור. נתניהו שבר את הטאבו הזה כשהציע לרע"מ להצטרף לממשלה בראשותו. רבני מפלגת נעם ונתנו את האישור ההלכתי ורק סמוטריץ' שנלחם בשיניים הצליח למנוע את המהלך. מי שישב בצד וקיבל את ההיתר היה בנט, שאמר תודה לרבנים והקים ממשלה עם לפיד ומנסור עבאס.

בעוד פחות משנה יהיו בחירות, אף אחד לא יודע מי יהיה שר הביטחון הבא, אבל כשיילחצו אותו להרוס בתים בגבעות, סמוטריץ' לא יוכל לצייץ שוב מחאה על הריסת הבתים. יזכירו לו שזה הוא שנתן את האישור.