כולל מליגת העל: הביטוח הלאומי הודיע כי בפרשיית הכדורגלנים שנחשפה בחודש מאי 49 שחקני כדורגל חשודים בקבלת קצבת נכות במרמה

הביטוח הלאומי הודיע היום (שני) לגבי בעקבות פרשיית הכדורגלנים שנחשפה בחודש מאי כי 49 שחקני כדורגל, כולל מליגת העל חשודים בקבלת קצבת נכות במרמה והונאה של מילוני שקלים. תיקי כל החשודים יפתחו מחדש.

בפרשה שפורסמה בחודש מאי נמצא ששחקני כדורגל מליגת העל ומליגות נוספות נחשדו בקבלת נכויות במרמה מהביטוח הלאומי, על נכויות פיקטיביות, שלא היו. הביטוח הלאומי מעדכן ש-49 תיקים של שחקני כדורגל נפתחו מחדש. כל 49 השחקנים יעמדו בפני ועדה רפואית חוזרת והקביעות נכות שנקבעו להם יבוטלו. חלק מהשחקנים הם מליגת העל.

מביטוח לאומי נמסר: "הביטוח הלאומי מדגיש, כי כל מי שימצא שלקח כספי ציבור שלא כדין – יאלץ להחזיר את הכספים לקופה הציבורית".

אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות של הביטוח הלאומי: "בעבודה משותפת עם היחידה לפשעים במרחב ציון והפרקליטות, החקירה ממשיכה ונתפסו מעורבים נוספים. עיבדו את הנתונים ואנו ממשיכים לחקור במלוא המרץ. מדובר בחקירה מאוד סבוכה ומורכבת שדורשת הרבה שיתוף פעולה ומשאבים רבים ואין לי ספק שכשהפרטים יחשפו הציבור יבין שמתייחסים לכספים שלו ברצינות גדולה ולא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו כדין".

כזכור בסוף חודש מאי פורסם כי עשרות שחקנים ובעלי תפקידים חשודים שזייפו מסמכים וקיבלו קצבאות נכות אך המשיכו לשחק. על פי הודעת הביטוח הלאומי, תתבקש הארכת מעצר לרופא ולעורך הדין המוגדרים על ידי הביטוח הלאומי "כמחוללי הפשיעה" ומי שלכאורה הציגו מצג שווא של כדורגלנים בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי באופן מאורגן ושיטתי.

בביטוח הלאומי חשפו את המחירים אותם שילמו השחקנים לבעלי המקצוע. על פי הממצאים, "רכישת חוות דעת" על ידי חברת הייעוץ הרפואית השייכת גם היא לרופא החשוד נעה על פי העלויות הבאות:- ייעוץ – 1000 ש"ח. הערכת נכות – 1500 ש"ח. חוות דעת משפטית – 4500 ש"ח – אולטרסאונד דיאגנוסטי – 1200 ש"ח. במקביל נבדק החשד שחוות הדעת היו לכאורה מזויפות ע"י המעורבים בפרשייה.