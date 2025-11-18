בגיל 25, גל זינגר כבר אלוף ישראל בגלישה פעמיים ומשפיען רשת. אבל כשנקרא לצלם סדרת רשת חדשה לטיקטוק בסרי לנקה, הוא העדיף לוותר על החלום מאשר לחלל שבת. ראיון מיוחד

גל זינגר, בן 25, הוא שם מוכר בעולם הגלישה התחרותית: אלוף ישראל פעמיים, מתחרה בינלאומי, ויוצר תוכן עם יותר מ־83 אלף עוקבים בטיקטוק. מי שפוגש אותו בים לא יחשוד שהוא גם אחד מהטיקטוקרים העסוקים בארץ – ומי שמכיר אותו מהרשתות לא תמיד יודע שהחיים שלו עוגנים עמוק במסורת יהודית, תפילין בכל בוקר ושמירת שבת בלי פשרות. או לפחות לא מבין עד כמה.

כשנבחרת יוצרי תוכן הייתה אמורה לטוס לסרי לנקה בשבת לצילומי סדרת דוקו חדשה – גל עמד מול בחירה לא פשוטה. "אמרתי להם: 'לצערי אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני לא יכול לצאת לפרויקט אם זה יוצא בשבת'". לא הייתה שום שאלה מבחינתו.

ההפקה התעקשה למצוא פתרון, והטיסה הוקדמה במיוחד עבורו. בריאיון מיוחד לסרוגים, גל מספר על החיבור לדת, על הוויתורים שעשה, ולמה ברור לו שהילדים שלו יבחרו בדיוק כמוהו – במסורת.

"לא הייתה שאלה: מבחינתי כבר ויתרתי"

בימים אלו, גל זינגר לוקח חלק במסע של יוצרי התוכן של טיקטוק ושטראוס "להנות כמו פרו" בסרי לנקה. זו סדרת דוקו חדשה שמתעדת 12 יוצרים ישראלים במסע של ספורט ואורח חיים בריא, כולל גלישה, יוגה ומדיטציה, במטרה להעלות מודעות להנאה מפעילות גופנית. בראיון מיוחד לאתר סרוגים, זינגר מתמקד דווקא בצד הרוחני של החוויה.

"כשפנו אליי הייתי בהתרגשות מטורפת, כי זה מבחינתי הגשמת חלום. אני גם גולש תחרותי, גם חבר’ה מהעולם של התוכן, וגם סרי לנקה – מקום שהייתי בו המון פעמים", מספר זינגר.

"כשהמנהלת שלי דיברה איתי בפעם הראשונה התרגשתי בכל הגוף, אמרתי 'וואי, זה מטורף!' ואז היא בדקה את התאריכים… ויצא שהטיסה והחזרה היו בשבת. ניסיתי המון, באמת הייתי מבואס ברמות, אבל אמרתי: 'לצערי אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני לא יכול לצאת לפרויקט אם זה יוצא בשבת'".

החלטה קשה אך קלה

הוא מודה שלא הייתה לו בכלל התלבטות. "בכלל לא. אני כל החיים שלי מסורתי ושומר שבת. אלה ערכים שאני הולך איתם מגיל אפס. יצא לי כבר לוותר על תחרויות עולם ועל אליפות ישראל בגלל שבת, ואני תמיד יודע שהכול לטובה".

"אני שומר על הערכים שלי", הוא מבהיר, "גם אם אני מוותר על הזדמנויות בדרך – יבואו עוד דברים טובים. אני פשוט אוהב לשמור על מי שאני באמת, כי זה מה שעושה לי טוב בסופו של דבר".

שיתוף פעולה עם ההפקה והפתרון היצירתי

בסופו של דבר, ההפקה התאמצה והקדימה את טיסתו. "אמרתי להם שאני לא יכול להתקדם, ומבחינתי כבר ויתרתי על זה בראש. הם אמרו שיחזרו אליי עם תשובה, והייתי על 'הולד' המון זמן… ואז ברוך השם – הם עשו מאמצים מטורפים מאחורי הקלעים והטיסו אותי במיוחד לפני כניסת שבת".

הפתרון, בסופו של דבר, היה לוגיסטי. "טסתי ביום חמישי בערב עם הצוות, הגעתי בשישי בבוקר, שמרתי שבת בסרי לנקה, והחבר’ה הגיעו רק במוצאי שבת. ככה שלא פספסתי כלום גם מהפרויקט וגם מהשבת".

שבת לבד בסרי לנקה

גל זינגר מתאר את השבת בסרי לנקה כחוויה מיוחדת, ששימשה לו כהכנה נפשית למסע האינטנסיבי. "השבת הזאת הייתה בעצם רגע נחיתה רכה והתאקלמות. הכינו אותי שיהיה שבוע אינטנסיבי מאוד, אז הייתי קצת בלחץ כמה אספיק לגלוש. היו לי יום וחצי להיות פה בנחת, לגלוש קצת, להרגיש בנוח – וזה היה מושלם".

הוא כמעט לבד. "עשיתי אותה עם הצוות הקטן, לא לגמרי לבד. היה לי ממש כיף. הכנתי את עצמי נפשית, כי זו הפעם הראשונה שאני טס לחו”ל עם קבוצה גדולה של יוצרי תוכן טופ. היו לי גם חששות לפני, אבל ברגע שראיתי איך הכול הסתדר והצליחו לעשות את כל המאמצים כדי שאוכל להצטרף – אמרתי לעצמי: 'אין מה לדאוג, עכשיו יהיה בסדר'. פשוט לסמוך על השם".

החיבור לדת: חינוך מבית

זינגר מייחס את הקשר העמוק שלו לדת להוריו. "ההורים שלי חינכו אותנו ככה. אנחנו לא באים מבית חרדי קיצוני, אבל כן בית מסורתי מאוד ששומר שבת ועל ערכי היהדות. הם תמיד אמרו לנו: 'אנחנו לא כופים כלום, בסוף תבחרו את הדרך שלכם'".

הבחירה, הוא מבהיר, הייתה מאוד אישית. "אני בחרתי בדרך הזאת כי היא נותנת לי איזון מטורף. כשיש לי שבוע אינטנסיבי של עבודה ולחצים, השבת היא הרגע שבו אני שם הכול בצד, שומר על הנפש שלי, ויוצא מחודש במוצאי שבת – עם מוטיבציה ואנרגיה לטרוף את העולם. אני רואה בזה רק טוב".

"הילדים שלי יבחרו באותה דרך, כי זה כיף רצח"

הוא רואה את זה גם בעתיד. "אני מאוד רואה את עצמי בונה בית מסורתי, בדיוק כמו הבית שגדלתי בו – זה החלום שלי. אני לא יודע להגיד ב-100% שזה בדיוק מה שיקרה, כי בסוף מה שיהיה יהיה לטובה, אבל אני בטוח שאבחר בבת זוג שמתחברת לאותם ערכים שאני אוהב".

הוא רוצה להעביר את החינוך של הוריו הלאה. "אני רוצה להראות לילדים שלי את אותה דרך: לשמור את השבת, לשמור על ערכים. ערכים שהם מגיעים מהדת אבל לאו דווקא קשורים לדת. לכבד את הזולת, לתת כבוד לאנשים, להסתכל לאנשים בגובה העיניים, להיות בן אדם טוב שמפיץ טוב. וגם לתת להם את הבחירה החופשית. אני מאמין שהם יבחרו באותה דרך, כי זה כיף רצח".

הקשיים שמאחורי המצלמה

גל זינגר משלב בין שמירת שבת לבין האתגרים של חיי יוצר תוכן. "אנשים רואים את זה מהצד ואומרים: 'מה אתה כולה לוקח טלפון, מצלם וחי את החלום'. הם לא מבינים כמה זה קשה נפשית. זה לא עבודה פיזית, אבל זה כל היום בראש: מה התוכן הבא, איך לעמוד בלוחות זמנים של קמפיינים, פרויקטים, תאריכים…"

"הלחץ נמצא שם כל הזמן", הוא מבהיר, "גם אם לא רואים אותו מבחוץ. אני בן אדם אנרגטי שאוהב עשייה פיזית – חתירה, אימונים – אז העבודה הזאת היא לא בדיוק 100% האופי שלי, אבל למדתי להתאים אותה לעצמי".

השבת ככלי להתמודדות: "משחררת את המחשבות"

השבת, כמו הגלישה, היא המפלט. "המשלים של זה, זה השבת. הנחת הזאת, רגע לתת את הרוגע לעצמך. השבת נותנת לך את המקום הזה, של לשחרר את כל המחשבות. ואותו דבר גם הגלישה – להיכנס למים ולהשאיר את כל המחשבות בחוף. זה מה שאני בא ממנו ומאמין בו, זה משתלב לי עם כל החיבורים שלי: שבת, גלישה, רצון להפיץ טוב וכיף".

מהגלישה התחרותית לטיקטוק: איך הכל התחיל

זינגר מספר איך נכנס לעולם התוכן. "לגמרי במקרה, באמצע הקורונה. עד גיל 22 הייתי גולש תחרותי במשרה מלאה. התחרתי שלוש פעמים באליפות עולם, הייתי אלוף ישראל פעמיים. הקורונה עצרה הכול: לא יכולתי לטוס, להתאמן, ספונסרים נעלמו. אמרתי לעצמי: 'אני חייב לממן לעצמי טיסות ואימונים'".

הרעיון ליצור תוכן ברשתות, הגיע מהסביבה. "חבר’ה מהתחום אמרו לי 'תתחיל לעלות תוכן, זו עבודה'. לא הבנתי איך זה עובד בכלל. התחלתי להעלות סרטונים – הראשונים התפוצצו כי כולם ישבו בבית וחיפשו לראות סרטונים".

פירות ההצלחה: הקמפיינים

בהתחלה זה לא היה קשור לגלישה. "בהתחלה יצרתי תוכן של בעיקר טרנדים, לאו דווקא משהו שקשור לגלישה. אנשים לא ידעו שאני גולש. אז נוצר מצב שהיה לי את הקהל של הטיקטוק והרשתות, והיה לי את הקהל שמכיר אותי מהגלישה התחרותית".

כמו שהבטיחו לו, הוא אכן ראה רווחים מהעיסוק ברשת. "פתאום התחלתי לעשות קמפיינים גדולים, כמו ורסצ’ה, קלווין קליין, בילבונג. כל הכסף השקעתי חזרה בגלישה, ועזרתי לעצמי מבחינת טיסות. היום יש לי שני כובעים ב-50-50: הכובע של הגולש התחרותי והכובע של יוצר התוכן".

על החוויה בסרי לנקה עם יוצרי התוכן האחרים

בסרי לנקה, המסע כולל גלישה ופעילויות נוספות, אבל זינגר מדגיש את הגיבוש. "קודם כול אנחנו פה בטיול גלישה של חבר’ה – טאלנטים ויוצרי תוכן – וזו חוויה שונה לגמרי ממה שאני רגיל לחוות בסרי לנקה. זו הפעם השביעית שלי פה, אבל הפעם זה כיף בצורה אחרת. החבר’ה ממש מגובשים, אני נהנה מאוד".

בשיחה עם גל זינגר, קשה שלא להבחין כמה החיבור שלו לשבת ולמסורת הוא עמוק. הוא חי את זה, ולא מרגיש בכך ספקות. הוא מרגיש חיבור לשורש של אמת, ולכן הבחירה כל כך פשוטה עבורו. בעידן של רשתות חברתיות ופרסום זה לא קל כמו שזה נראה, אבל גל מדגים איך עושים את זה בחינניות והמון אהבה.