מזג אוויר בימים הקרובים יהיה מעונן ותחול עלייה בטמפרטורות. מיום שלישי ישרור שרב ברוב אזורי הארץ ותנשבנה רוחות חזקות. השירות המטאורולוגי הוציא התראה על סכנת ים גבוה וסכנת רחצה.

יום שני: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

יום שלישי: בהיר לרוב. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן גם אובך.

יום רביעי: בהיר בד"כ. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון. ייתכן אובך גם בצפון הארץ וגם במרכזה.

יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון. עדיין ייתכן אובך גם בצפון הארץ ובמרכזה.