חברת אלסקה פרקמטיא בע"מ הודיעה כי בעקבות תלונות צרכנים, קיים חשש כי מוצרי הווופלים מכילים אלרגן חלב שאינו מופיע ברשימת הרכיבים או בסימון האלרגנים על גבי האריזה. חלב נחשב לאלרגן משמעותי, ואי-סימונו עלול לסכן אנשים הרגישים לו.
המוצרים המדוברים
הריקול נוגע למוצרים הבאים:
שם המוצר: וופלים במילוי קרם בטעם אגוזים, וופלים במילוי קרם בטעם וניל.
תכולה: 200 גרם.
האצווה החשודה: 32047.
תאריכים: תאריכי ייצור בין 7.7.2025 ועד 7.1.2027.
יבואן: אלסקה פרקמטיא בע"מ.
משווק: קשת גיבורים שיווק בע"מ.
יצרן: בולוק ל.ט.ד אמ.אמ.סי-אי.זד 0100, אבסרון רגיון באקו סומגייט היגוואי 13 אזרבייג'אן.
הנחיות לציבור
צרכנים האלרגיים לחלב וכן ליתר האלרגניים המופיעים על התווית, מתבקשים שלא לצרוך את המוצר מחשש לתגובה אלרגית. צרכנים שאינם אלרגיים יכולים לצרוך את המוצר ללא חשש.
בתיאום מלא עם שירות המזון במשרד הבריאות, החברה פועלת לאיסוף המוצרים החשודים מכלל המדפים ברחבי המדינה.
לבירורים נוספים, קבלת מידע, החלפת המוצר או קבלת החזר כספי, יש ליצור קשר עם החברה המודיעה – אלסקה פרקמטיא בע"מ.
